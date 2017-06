El festival Surfing the Lérez recauda más de 5.200 kilos de alimentos

El festival Surfing the Lérez, que se celebró durante toda la jornada del sábado en la Illa das Esculturas, refrendó no solo su condición lúdica y musical sino también su carácter solidario ya que los asistentes aportaron más de 5.200 kilogramos de alimentos, en especial leche.

La asistencia al certamen, con una docena de grupos musicales y un sinfín de actividades paralelas, es gratuito, pero se apela a la solidaridad para que cada participante aporte productos no perecederos.

El producto más abundante fue la lecha, con 4.000 litros, ya que Redeaxuda sugirió la aportación de este alimento en esta romería de la música, juvenil, pero también familiar.

Será precisamente Redeaxuda la que se encargue del reparto de la recaudación. Personal de la Concejalía de Benestar Social Municipal y voluntarios recogieron las donaciones durante todo el festival y se ocuparon de su traslado a la Casa Azul, una tarea que se prolongó hasta la medianoche.

A partir de ahora se procederá al reparto entre las organizaciones que atienden las necesidades básicas de personas y familias: Cáritas, Comedor de San Francisco, Calor y Café, Rexurdir provincial, Meniños, Club de Leones y Fundación Amigos de Galicia.