"No somos una bomba nuclear a punto de estallar", destacó la portavoz de los trabajadores, María Jesús González, para contrarrestar el retrato "demoníaco" que consideran que se ha trazado de Elnosa desde el gobierno local. "Somos una fábrica de hipocloritos, productos químicos que todos tenemos en casa y que necesitamos", ha añadido, poniendo como ejemplo que "el cloro que depura el agua de la comarca de Pontevedra sale de Elnosa".

Con una pancarta con el lema "As nosas vidas tamén dependen de Elnosa" y carteles con mensajes como "Elnosa non se pecha" y "Lores, non xogues ao peón cos traballadores" ilustrados con una fotografía del alcalde con una peonza en la mano, el personal de la fábrica y sus familiares permanecieron durante una hora a las puertas del ayuntamiento.

En la lectura del manifiesto han criticado que "se utilicen los recursos públicos de los presupuestos municipales para litigar contra la permanencia de los puestos de trabajo" y que el gobierno local "no planteó ni una sola alternativa concreta" para el mantenimiento del empleo. Además, han afirmado que "los mismos que abanderan el cierre de Elnosa en Pontevedra" son partidarios fuera de esta comarca de "una línea política de defensa de empresas industriales con dificultades de pervivencia".