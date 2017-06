MARÍA JOSÉ OBELLEIRO "La formación sigue siendo el gran reto del pueblo gitano, pero vamos avanzando"

Proporcionar servicios a las familias gitanas en ámbitos como el empleo, la educación, la salud o la vivienda, pero también promover políticas más activas para la inclusión social, luchar contra la discriminación y garantizar la igualdad. Son los objetivos de la Fundación Secretariado Gitano, que ayer celebró su jornada de puertas abiertas bajo el lema "Ven, es mucho lo que nos une".

- ¿Qué objetivos se plantea esta jornada y qué actividades incluye?

-Esta semana celebramos a nivel estatal en la Fundación Secretariado Gitano la jornada de puertas abiertas, buscamos que sirva para que se nos conozca como entidad, la labor que desarrollamos y que se nos conozca, porque a veces parece que estamos medio escondidos (sonríe), no nos damos mucho a conocer, siempre queremos pasar desapercibidos y esta semana es al contrario y en todas las ciudades donde estamos en Galicia, en Pontevedra, Vigo, Santiago, A Coruña y Lugo, celebramos actividades en la calle. Tenemos mesas informativas y recaudamos fondos con un sorteo de regalos donados por empresas y también con merchandising a precios simbólicos.

- ¿Qué programas desarrolla en Pontevedra la Fundación Secretariado Gitano?

-Aquí en Pontevedra tenemos el programa de empleo Acceder y también programas de educación, el Promociona y otro de seguimiento escolar del Concello de Pontevedra.

- ¿Cómo es el perfil de la población gitana en esta comarca?

-La mayoría de las personas con las que trabajamos nosotros no tienen un empleo ni los estudios obligatorios, la ESO, entonces en nuestro programas de empleo tratamos de orientarlos para que puedan adquirir habilidades prelaborales y, sobre todo, hacemos formación de cara al empleo. Como no tienen acceso a otros cursos o a ciclos formativos porque no han cursado la ESO tratamos de hacer formación con prácticas laborales para que también las empresas conozcan a estas personas y puedan ofrecerles una oportunidad.

- Desde la fundación a la que pertenece se recordaba hace escasos días que el gran reto del pueblo gitano sigue siendo la formación

-Si, por supuesto, es que para conseguir un trabajo hacen falta los estudios obligatorios, por lo menos la ESO y algo más, un ciclo formativo y si puedes tener una carrera pues mejor. Creo que la formación sigue siendo el reto del pueblo gitano, pero vamos avanzando. A partir de la formación puedes tener un trabajo y con él viene todo, poder tener una buena vivienda y lo demás, ahí está la clave. Por eso tenemos el programa Promociona, que va dirigido a que los niños terminen la ESO y además estamos apoyando a gente que ya está en ciclos formativos y demás, por tanto ya vemos que cada vez la gente va avanzando un poco más en la educación, por lo menos en Pontevedra. Son pasos muy pequeños pero si que hay un avance.

- Encabeza las actividades al aire libre la bandera del pueblo gitano, recientemente reconocida por el Parlamento

-Estamos muy orgullosos de la bandera y cuando hacemos cualquier acto siempre tiene que estar con nosotros (sonríe) porque parte de nuestros compañeros son gitanos y les gusta que esté ahí. Y este año más si cabe porque fue aprobada oficialmente.

- Alude a parte de sus compañeros porque no todos ustedes son gitanos

-No, la Fundación Secretariado Gitano es una entidad intercultural en la que trabajamos gitanos y también no gitanos y eso es parte de nuestra riqueza. Igual sucede en nuestros programas, tenemos participantes que son gitanos y un tanto por ciento, aunque es pequeño, de participantes no gitanos porque ahí está la riqueza, que se conozcan unos a otros. Si que es gente que tiene más o menos el mismo perfil que nuestros participantes gitanos pero creemos que esa suma es una riqueza, nos parece fundamental.