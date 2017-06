El censo de pensionistas de toda la comarca crece hasta los 38.800, más del 20% de la población total

En los catorce municipios de la comarca de Pontevedra residen en la actualidad unos 38.800 pensionistas de la Seguridad Social, según el balance ofrecido ayer por el Instituto Galego de Estatística, que no incluye a la totalidad de personas que cuenta con algún tipo de prestación social. En pleno debate sobre el futuro de las pensiones contributivas, el territorio pontevedrés ha visto como este particular censo se ha disparado en más de 2.360 vecinos en los últimos cinco años, a una media de casi quinientos nuevos pensionistas por ejercicio.

Esta cifra supone que más del 20% de la población total de la comarca (que se sitúa oficialmente en 187.768 residentes) cuenta con ingresos de la Seguridad Social y no disponen, en principio, de otro tipo de ingresos, por lo que están excluidos ya del mercado laboral.

Aunque el aumento es generalizado en toda la comarca, destacan los notables aumentos, desde 2011, de Poio (12%), Pontevedra y Sanxenxo (de un 10%), Marín (8%), Vilaboa y Caldas (en torno a un 6% de crecimiento). En el lado contrario se sitúan cuatro municipios donde ha descendido este censo de pensionistas. Se trata de Cuntis, Campo Lameiro, Cotobade y A Lama, que han perdido en conjunto unos 140 beneficiarios. Se trata de municipios muy envejecidos y sin relevo generacional, de modo que los vecinos que fallecen no son reemplazados por nuevos pensionistas.

Sin embargo, el efecto de estos cuatro territorios sobre el conjunto de la comarca no repercute en el destacado aumento del número de pensionistas, centrado además en aquellos municipios con mayor población y más dinámicos, donde la subida es muy destacada.

En la capital se concentra más de la mitad de los nuevos pensionistas desde 2011, ya que en estos cinco años se constatan 1.332 personas más, para alcanzar un padrón total de 14.721, es decir, el 18% de toda la población municipal.

El informe de Estatística detalla la franja de edad de los pensionistas de la Seguridad Social del municipio y si bien dominan aquellos que superan la actual edad de jubilación, existe un significativo porcentaje de pontevedreses por debajo de los 64 años. En concreto son más de tres mil (el 21% de todos los pensionistas) los que aún no han alcanzado el límite habitual para trabajar.

Entre 65 y 74 años son más de 5.500 (el 38%), mientras que entre 75 y 84 están censados 3.800 beneficiarios (el 26% del total de pensionistas). Por encima de los 85 años hay casi 2.300, un 15%.

Todos ellos suman los 14.721 empadronados en la capital (frente a los 13.389 de hace cinco años) de los que 7.285 son hombres y 7.436 son mujeres. Pese a que el número entre ambos sexos está muy igualado, no ocurre lo mismo en cuanto al importe de sus ingresos. Con una media global de 999,11 euros por persona (un 14% más que en 2011), la población masculina dispone de media de 1.164 euros cada mes, mientras que la femenina no llega a los 838 euros mensuales. Además, no solo existe una notable brecha salarial entre ambos sectores de la población, que se sitúa en 326 euros mensuales de diferencia, sino que esa distancia crece con los años, ya que en 2011 era de poco más de 300 euros. De hecho, el importe de las pensiones masculinas creció en este periodo un 13% mientras que el de las mujeres solo lo hizo en un 4%.