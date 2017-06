Presentación na Casa das Campás do ensaio premiado co Ramón Piñeiro 2016

| Coincidindo co aniversario da Lei de normalización lingüística, que tivo no galeguista Ramón Piñeiro un dos seus principais artífices, presentouse na Casa das Campás "Mariña: de deusa a santa" coa que o antropólogo vigués Rafael Quintía se fixo co Premio Ramón Piñeiro de Ensaio. Acompañaron ó autor, entre outros, o secretario xeral de Política Lingüística e o escritor Rodrigo Cota.