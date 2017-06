Dos encuentros deportivos cierran el programa

El comandante director de la Escuela Naval Militar, José María Núñez, indicó que la presentación de este sello de Correos es el último gran acto previsto en el programa del 300 aniversario de la Real Compañía de Guardiamarinas en la escuela, en el que solo faltan dos encuentros deportivos, la Regata Príncipe de Asturias que se celebrará el 1,2 y 3 de septiembre, con el Real Club de Yates de Baiona; y los Campeonatos Inter-academias, en el mes de octubre, campeonatos deportivos anuales que enfrentan a las diferentes academias militares. Con estos dos eventos la ENM cerrará el programa del 300 aniversario de los Guardiamarinas.

La Escuela de los Oficiales de la Armada es un centro docente de grado superior, en el que se imparten planes de estudio que oscilan de uno a cinco años, en función de las titulaciones previas del alumnado y de su procedencia civil o militar. Los conocimientos teóricos se llevan a la práctica a través de las actividades de instrucción, entre las que se incluyen salidas semanales a la mar. A mayores, los alumnos embarcan en Buques de la Flota para convivir con profesionales. La formación se completa con un crucero de instrucción a bordo del Buque-Escuela, Juan Sebastián de Elcano, de unos seis meses de duración.

El presidente de Correos, Javier Cuesta, respondió a las dudas sobre la continuidad de la oficina de Seixo que "no se cierra ninguna oficina en España". El máximo responsable de Correos fue rotundo al afirmar que no solo no se cierra la oficina de Seixo, sino que no se cerrará ninguna otra, ni en Galicia ni en España. Cuesta asegura desconocer el origen de las "especulaciones" que han llevado a anunciar a los sindicatos de Correos el posible cierre de pequeñas oficinas como la de Seixo y además de garantizar que todas las oficinas de Correos existentes seguirán abiertas, el presidente de la Sociedad Estatal anunció que se crearán "entre 3.000 y 4.000" puestos de trabajo en Correos, "el número dependerá de la campaña de paquetería de Navidad y similares", explicó Cuesta Nuin.

Las especulaciones sobre el posible cierre de la oficina de Seixo llevó al grupo municipal de Marea Veciñal a plantear la cuestión en el pleno municipal, en el que la alcaldesa, María Ramallo, adelantó que Correos no tenía previsión de cerrar ninguna oficina, tampoco la de Seixo.