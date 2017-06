La subdelegada trasladará al Gobierno la inquietud de los trabajadores de Elnosa

Trabajadores y miembros del comité de Elnosa en Pontevedra mantuvieron ayer un encuentro con la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Ana María Ortiz, para tratar el futuro de la empresa clorera en la ría. Encabezados por Avelino García, presidente del comité, y acompañados por José Luis García Pedrosa, CCOO, el grupo fue recibido pasada la una menos cuarto.

Tal y como informó posteriormente la Subdelegación del Gobierno en un comunicado, la reunión tuvo lugar a petición de los trabajadores "para recabar información sobre la situación de los expedientes en trámite presentados por esta empresa".

"Le trasladamos la preocupación que tenemos sobre la licencia de Costas, le explicamos nuestra situación, que hay un expediente abierto pero no se soluciona, y que entendemos que debemos tener el mismo trato que las empresas a las que sí se le ha concedido una prórroga", aseguró Avelino García, presidente del comité de empresa, tras la reunión.

"Ella comprendió nuestra postura y nos dijo que daría traslado al ministerio correspondiente, a Costas en Madrid, y que cuando hiciese esa gestión, nos informaría de todo", explicó el representante de la plantilla, que reconoce que tampoco esperaban mucho más.

Los trabajadores solicitaron la reunión hace tres semanas. Ahora, el siguiente paso será participar en la concentración ante el Concello de Pontevedra convocada por familiares del personal de la fábrica para este sábado entre las 11 y las 12 horas.

"La empresa dice que está haciendo cosas y que el expediente ya se ha movido, ya se han hecho las alegaciones correspondientes, y se ha entregado a la Xunta. Era un paso que entendíamos que era el último", considera García.

"Pedimos a la subdelegada, como máxima representante del Gobierno en Pontevedra, que interceda al ministerio que le competa sobre la concesión. Se le concedió a Ence y nosotros no somos menos. Nuestro expediente quedó atrás y eso que los argumentos para la prórroga son los mismos", hace hincapié.

Los trabajadores lamentan que si no se da esa condición de una prórroga, la empresa no va a invertir. "¿Por qué esto no se mueve? Porque desde el ministerio no nos dan ningún tipo de explicaciones", se preguntan.

García recordó que el expediente fue abierto y la empresa preparó las alegaciones sobre datos técnicos hace cerca de un mes y no recibió respuesta de ningún tipo.