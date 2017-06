El Concello maneja un listado de 20 empresas con interés en la misión comercial a México

Al menos una veintena de empresas de Pontevedra y su entorno, la mayor parte de ellas con intereses comerciales en la actualidad en México, han contactado ya con el Concello para conocer los pormenores de la misión comercial que el gobierno local quiere organizar para el próximo mes de agosto en el país norteamericano aprovechando una visita para exponer el modelo urbano. Quince de esas compañías tienen sus gestiones "avanzadas" y otras cinco aún no han garantizado su presencia en la cita, según admitió ayer la concejala de Promoción da Cidade, Anabel Gulías.

La edil mantuvo ayer una nueva reunión con los representantes de la patronal local (Aempe, AJE y Cámara de Comercio) para concretar la colaboración entre ambas partes en la organización del viaje. La cita de ayer sirvió para certificar el "buen ambiente" entre el Concello y la patronal después de las quejas de los empresarios por no haber sido consultados sobre el asunto.

Resueltos aquellos "malos entendidos", como los calificó en su día el presidente de Aempe, José María Corujo, ahora la patronal prepara la organización de al menos dos jornadas informativas, entre finales de este mes y principios de julio, en las que, sobre todo, se tratará de poner sobre la mesa la realidad económica y social de México. Para ello, todo apunta a que se acudirá a empresas que ya tienen relación comercial con el país azteca.

Los representantes empresariales reiteraron ayer, tras el encuentro con Gulías, su compromiso de colaboración y de "dar la mayor difusión posible" a esta cita entre sus asociados. Reconocen que "no se trata de una misión comercial al uso", ya que discurre en paralelo a un viaje institucional de Pontevedra a México, pero añaden que "es aprovechable" ya que coincidirá con una feria empresarial en la capital americana.

Anabel Gulías apuntó que la relación de empresas participantes debería estar cerrada a finales de este mes, fecha para la que confían en disponer ya de paquetes negociados de vuelos y hoteles con precios asequibles para grupos, toda vez que la previsión es que cada empresa pague de su bolsillo su viaje.

"Esto no quiere decir que después puedan sumarse otras firmas interesadas, pero no gozarían de las ventajas de los precios cerrados", apuntó al respecto la concejala. Uno de los requisitos planteados es que estas empresas ya tengan algo de experiencia o interés en el extranjero, si bien todavía no se ha desvelado la identidad de ninguna de ellas.

Frente a la "buena sintonía" con la patronal, el PP insiste en criticar la organización de esta misión comercial y en el pleno del próximo lunes pedirá explicaciones al alcalde sobre coste del viaje, nombre de las empresas interesadas y otros detalles.