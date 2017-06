La Dirección Xeral de Patrimonio no aclara la titularidad de la sede del Ateneo

La Dirección Xeral de Patrimonio ya ha respondido la consulta del Concello de Poio sobre la titularidad de la sede del Ateneo Corredoira. Pero su contestación no aclara de quien es la propiedad.

Para la Xunta, este inmueble no está dentro de su inventario. Un hecho que asegura que esta institución no es propietaria de la edficación salvo que se produjese un error administrativo. "Cuando se llevó a cabo la cesión de competencias por parte del Ministerio, este inmueble no entró dentro", aseguró ayer el alcalde de la localidad, Luciano Sobral.

De este modo, el Concello elevará ahora la pregunta a los Ministerios de Cultura y Patrimonio con el objetivo de que ellos sí encuentren una respuesta al misterio de la titularidad de la edificación ubicada en el casco histórico de Combarro. Sobral aclaró ayer que sí hay constancia de que el Gobierno Central compró la titularidad del inmueble en los años 70 a un particular privado. Esta certeza conduce a entender que alguno de los dos ministerios a los que se consultará sí tenga la respuesta y permita dirimir a quién pertence el inmueble y, de este modo, desbloquear futuros proyectos.

De momento, el Ateneo Corredoira mantendrá su sede social en el inmueble, aunque ya deberá usarlo solo como local de reuniones al perder la licencia de bar.