Detenido en Santander por una estafa en una venta "online" a un vecino de Pontevedra

Agentes de la Policía Nacional, detuvieron en Santander el pasado miércoles día 7, a un varón, F.R.D. de 41 años, como presunto autor de un delito de estafa, a través de un anuncio publicado en internet, para vender una carabina por un importe de 500 € a un ciudadano de Pontevedra, que efectuó el pago, no recibiéndola. El detenido, con antecedentes por hechos similares, fue puesto a disposición judicial.

Un internauta navegando por la red, encontró en una conocida web de compra-venta online, el anuncio de una carabina de aire comprimido que se vendía por 500€. Interesado por la adquisición del arma, contactó con el vendedor acordando que una vez abonada la cantidad por trasferencia, se la enviaría. Ese mismo día tras realizar la trasferencia ya no volvió a tener noticias del vendedor y al no recibir el producto acudió a las dependencias policiales de su ciudad, Pontevedra, el pasado día 10 de abril para denunciar lo ocurrido. Las gestiones practicadas por los investigadores policiales de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Pontevedra, fructificaron al identificar plenamente a F.R.D. con domicilio en Santander, como la persona que puso el anuncio y recibió la cantidad acordada en la supuesta compra-venta online. Por tal motivo, efectivos policiales de la Brigada Judicial de esta Jefatura Superior, procedieron a practicar su detención en la tarde del pasado miércoles día 7, por un delito de estafa.