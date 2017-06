Los ciclistas denuncian a otros tres conductores después de grabar con cámaras sus infracciones

Justo en un momento en el que el número de accidentes de tráfico que dejan como balance varios ciclistas como víctimas mortales, el colectivo pontevedrés Masa Crítica ha vuelto a poner el foco sobre los adelantamientos incorrectos que realizan muchos conductores de vehículos a motor sobre los usuarios de bicicletas. Comportamientos que el colectivo se ha visto obligado a denunciar con imágenes ante la Policía Local y ante el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil para concienciar a los infractores de que hay vidas en juego cuando se realizan estas maniobras peligrosas.

Desde Masa Crítica explican que cada vez son más los ciclistas que salen a la carretera provistos con cámaras en las que registran los adelantamientos peligrosos para tener pruebas en caso de que se produzca algún siniestro o una situación de riesgo y proceder a la denuncia. El último caso fue el que vivió un integrante de Masa Crítica el pasado domingo en la PO-551 que une Marín con Rande. Desde el colectivo señalan que, tal y como se puede comprobar en las imágenes, dos de los vehículos que lo adelantaron no solo no respetaron el metro y medio de distancia que es obligatorio dejar a la hora de sobrepasar a un ciclista, sino que "pasaron a pocos centímetros de su manillar" generando una situación de riesgo.

Según explican, "el compañero iba rodando a 37 kilómetros por hora regresando de un día de playa, exactamente igual que los conductores del vehículo a motor, y se vio en peligro por las prisas de quien no puede aguardar a tener un adelantamiento seguro y legal".

El ciclista afectado ya cursó la correspondiente denuncia ante la Policía Local de Pontevedra para que dé traslado de la misma al subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Pontevedra. Se exponen a la tramitación de una sanción de 200 euros y a la retirada de 4 puntos del permiso de conducir. Masa Crítica ya presentado diversas denuncias por esta misma vía y gracias a la utilización de cámaras en sus bicicletas, denuncias que han acabado en la correspondiente sanción a los infractores.

De hecho, otro integrante del colectivo denunció esta misma semana a un camión por otro adelantamiento incorrecto en la PO-546, la carretera vieja entre Pontevedra y Marín, una vía sobre la que ponen especial énfasis al estar muy frecuentada por ciclistas y adolecer en muchos puntos de arcén o estar ocupados estos por coches aparcados.

Desde Masa Crítica quieren recordar la obligación de respetar el metro y medio de distancia mínima lateral en los adelantamientos a usuarios de bicicletas, una maniobra que insisten en que obliga a utilizar casi todo el carril contrario o contiguo. Insisten en que para ello es legal rebasar una línea continua siempre que no venga otro vehículo de frente. "No es agradable sufrir este tipo de adelantamientos que ponen en riesgo nuestras vidas, ni tampoco es de nuestro agrado tener que ir a poner denuncias ante las autoridades para poner fin a esta lacra", explican. No obstante, "queremos recordar que este fin de semana murieron cinco compañeros en carreteras de ámbito nacional que tenían amigos, familias, hijos" y que "no es justo que por decidir usar un vehículo ecológico, saludable y sostenible en nuestros desplazamientos terminemos muertos por las prisas o por quien no conduce en las debidas condiciones", añaden. "Usar un automóvil implica una gran responsabilidad que debemos asumir y ser muy estrictos en el cumplimiento de la ley para poder tener una buena convivencia", finalizan.

Datos

Cabe recordar que la provincia de Pontevedra registra además más de la mitad de todos los accidentes con ciclistas involucrados que se producen en Galicia, según los datos de siniestralidad entre 2012 y abril de este año. Los 252 accidentes que se produjeron en este periodo dejaron 4 muertos y un total de 64 heridos graves, según datos de la DGT en Galicia.