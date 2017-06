Alumnas de Bellas Artes crean una decena de obras para que sean percibidas por invidentes

La Casa das Campás acogerá este mediodía la inauguración de la muestra "Proxecto táctil. Arte para tocar", integrada por obras creadas por diez estudiantes de la Facultade de Belas Artes con la idea de que pueden ser percibidas por personas ciegas o con deficiencias visuales.

Se trata de obras escultóricas en las que las autoras (Laura Álvarez, Andrea Domínguez, Mari Luz Feijoo, Alejandra Lago, Loaira Peres, Pilar Picas, Yolanda Ríos, Irene Romero, Anabel Santos y Renata Sierra) emplean diferentes materiales y texturas para que los invidentes puedan percibirlas mediante el tacto.

Los técnicos del Centro de Recursos de la Once de Pontevedra Jaime Domínguez y Eugenio Sánchez ha colaborado en este proyecto con las estudiantes, formándolas en conceptos como la exploración háptica y la utilización de los materiales más adecuados para ser percibidos mediante el tacto.

"A diferencia de años anteriores", indican desde la Once, "la muestra no está compuesta por obras de alumnos de una única asignatura sino que se expondrán obras de estudiantes y ex alumnos de Bellas Artes".