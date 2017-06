Unha aula permanente para a AELG

A Escola da Asociación de Escritores en Lingua Galega, AELG, contará cunha aula de carácter permanente en Pontevedra. Será no Pazo da Cultura e comezará esta nova andadura cun obradoiro da escritora Ledicia Costas, moi vinculada ao Salón do Libro Infantil e Xuvenil. A actividade, que se desenvolverá o 29 e o 30 de xuño, estará destinada soamente aos gañadores do V Certame de Relato Curto que organiza a federación de Anpas de Pontevedra en colaboración co Concello.

Non será a primeira vez que a asociación teña á súa disposición un espazo para a celebración dos seus obradoiros, pero si cun carácter permanente para a súa escola.

Mercedes Queixas, da AELG, lembrou que a escola nacera en 2011 na Coruña e que aterrara en Pontevedra hai dous anos. "Dende o principio Pontevedra respondeu de forma sólida, solvente. Xa é a capital da literatura Infantil e Xuvenil", subliñou.

"A avaliación en Pontevedra e sempre moi positiva. Constatamos un elevado interese por parte da sociedade. Sempre se cubren as prazas", informou dos obradoiros.

"Para nós é fundamental promover a visibilidade para os escritores, fomentar o pensamento crítico, achegar metodoloxías e traballar a técnica", considerou.

Este primeiro obradoiro, só destinados aos estudantes do citado certame, comporase de dúas sesións de dúas horas. Así mesmo, en outubro terá lugar outra actividade para público en xeral, con inscrición previa, este outono, en datas aínda por confirmar.

Por outra banda, Cesáreo Sánchez, presidene da AELG, anunciou que o 7 e 8 de outubro terá lugar o I Congreso Monográfico de Poesía, "moi transversal, no que poidan participar varias xeracións". Serán dous días de intensa programación con recitais, debates e a análise da influenza dos novos soportes dixitais.