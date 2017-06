El 40% de la militancia de SAL y la edil Vanesa Rodríguez abandonan el partido

Treinta militantes de Sanxenxo Agrupación Liberal, de un censo de 70, han firmado una petición de baja en esta formación, dejando estas siglas en manos de los tres concejales que optaron por romper semanas atrás el gobierno tripartito para pactar con el PP y darle la alcaldía a Telmo Martín. Señalan que su decisión se debe a que el pacto con los populars se hizo "sin consultar a las bases del partido en asamblea, en una decisión unilateral para regalar la Alcaldía a Telmo Martín". Estos 30 afiliados optan así por iniciar un nuevo proyecto político liderado por Vanessa Rodríguez Búa, que mantendrá su acta en la Corporación y pasará a ser edila no adscrita.

"No queremos pertenecer a unas siglas que han perdido su sentido y su razón. De 70 afiliados hoy traemos aquí las bajas de 30", lo que representa el 40% de la militancia. De estos 30 militantes, 6 son de la junta directiva formada por 9 personas (66% de la junta directiva). Y 10 son de la propia lista electoral con la que SAL concurrió a las elecciones de 2015, formada por 20 personas.

Por ello, entienden que "estas cifras nos avalan para apartarnos de SAL y aun así, conservar el acta de Vanessa Rodríguez Búa".

Apunta, al respecto, que "a nuestros excompañeros, les deseamos que les vaya bonito. Ahí se quedan con su joya. Para nosotros, SAL ha muerto, a manos de quienes habíamos elegido para defenderlo. Pero a pesar de ello, nosotros seguiremos comprometidos con las palabras dadas. Apoyando y ayudando a Vanessa Rodríguez Búa como nuestra representante en la Corporación Municipal".

Acudir al juzgado

Los militantes disconformes con las formas utilizadas por los tres concejales que firmaron el pacto con el PP resuelven así el conflicto entre emprender una lucha cainita, mediante la apertura de expediente disciplinario y expulsión del partido de los tres concejales, "lucha que con toda seguridad acabará en los juzgados, probablemente incluso con una sentencia que llegará cuando ya se hayan terminado los 2 años de legislatura que quedan, y que por lo tanto, de poco servirá. O asumir que SAL ya no es SAL, que lo han matado, y que todos nuestros esfuerzos serán más provechosos si los dedicamos a defender a nuestros vecinos desde la oposición, sin distraernos con luchas internas que no conducen a nada", afirman.

En el transcurso del encuentro en el que los afines a Rodríguez Búa han dado un paso definitivo para iniciar una andadura política al margen de las siglas que contribuyeron a consolidar, repasaron también con los asistentes algunos momentos claves del proceso de deterioro de la democracia interna en el seno del partido.

Sin consulta a la militancia

Así, recordaron que el pasado 17 de mayo, tres concejales electos por SAL (Gonzalo Pita, Daniel Fernández y Jesús Sueiro) comunican en reunión o asamblea a los que allí asistieron, su intención de firmar un pacto político para entregar la alcaldía al PP de Sanxenxo, "sin aclarar en qué consistía el mismo. Dicho pacto se firmó tan solo 24 horas después, sin que para ello, se consultase ni a los afiliados ni a los órganos competentes del partido. Ello supone claramente la comisión de la infracción grave contemplada en el artículo 12.h de los estatutos de SAL, que conlleva la suspensión de militancia entre uno y cuatro años, y que considera falta grave.

Argumentos

Argumentan que la ausencia de consulta a la militancia trató de enmendarse con la convocatoria de una asamblea el día 25 de mayo, "a la que ni se dignaron a aparecer". Prefirieron "seguir obviando los estatutos, en los que intentan ampararse para discutir si asamblea y reunión, o si opinión y votación, son sinónimos, mientras se los pasan por el arco del triunfo en cuestiones de fondo como entregar la alcaldía a otro grupo político".

Recordaron también que el cuatripartito que se formó tras las pasadas elecciones se aprobó tras dos reuniones celebradas en Vilalonga, donde se preguntó uno por uno a los asistentes si se pactaba con PP o con las otras fuerzas con representación en la Corporación. En la segunda de ellas, celebrada tan sólo tres días antes de la investidura del alcalde, 38 personas optaron por cuatripartito y 4 por el PP. "Esos cuatro desaparecieron de las reuniones de SAL desde entonces. Justo ahora aparecen. Deben ser esos a los que el exalcalde se refiere cuando dice que "no aparecieron en dos años para que ahora vengan a decidir en nombre de SAL". Ah no! Estos cuatro sí deciden!, aunque desaparecieron dos años no son como los demás, tienen pedigree, tienen caché de demócratas y carnet de liberales a tiempo parcial".