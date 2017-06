Fangoria, Morat, Mago de Oz, Juan Magán y Tamara, reclamos de las Festas da Peregrina

Más de 300 actividades, para todas las edades y gustos. Con esta idea presentó ayer la concejala de Fiestas, Carme da Silva, el programa de este verano, que cuenta con un presupuesto de 900.000 euros. Para marcar en el calendario como citas imprescindibles, las Festas da Peregrina, la Feira Franca y el Festival Internacional de Jazz, solo una parte de una oferta que incluye todo tipo de propuestas tanto en el centro de la ciudad como en las parroquias.

El calendario de las fiestas de Pontevedra para este verano comenzará nada más estrenarse el mes de julio, con los conciertos de música de bandas en las plazas de la zona monumental, y se extenderá hasta principios de septiembre con un broche de oro que cada edición atrae a público de toda Galicia y de otros puntos de España: la Feira Franca. También incluye al festival Surfing the Lérez, del próximo fin de semana.

En el ecuador de estas fechas se encuentra una de las citas más esperadas del año, las Festas da Peregrina, especialmente los conciertos gratuitos que tienen lugar en la "semana grande" en la Praza de España. Este año, entre el sábado 12 de agosto y el domingo 20, tocarán artistas de la talla de Fangoria, Mago de Oz, Juan Magán, Morat, Tamara, Roi Casal, Guadi Galego y Novedades Carminha.

Se trata, según afirmó Da Silva, de una oferta que intenta cubrir, como ya es habitual, diferentes registros musicales para satisfacer los gustos del mayor número de público posible. Todos los conciertos tendrán lugar en la Praza de España a las 22.30 horas.

Conciertos

El sábado, 12 de agosto, el gallego Roi Casal será el encargado de abrir las Festas da Peregrina, mientras que el domingo, 13, será el turno de la música folk metal de Mago de Oz. Los teloneros serán los pontevedreses Sofabirras.

El lunes 14 actuará el mezclador y cantante de origen dominicano Juan Magán. El martes 15 no habrá concierto como tal, pero tendrá lugar la fiesta World Dance Music de los 40 Principales, con Luis López, Cristian San Bernardino y Pablo Méndez Performance.

La banda colombiana de folk pop Morat es uno de los platos fuertes de las fiestas de este año y tocará el miércoles, 16 de agosto. La concelleira de Festas aseguró que el Concello cuenta con que los fans más jóvenes "acampen" ante el escenario horas antes para no perderse a su grupo favorito.

Por su parte, el jueves será la noche de la música electrónica de Fangoria, que repite en Pontevedra con Alaska al frente. El sábado 19 actuarán el trío gallego de punk y garaje rock Novedades Carminha y Familia Caamagno.

Cerrará las Festas da Peregrina 2017 la cantante melódica Tamara, conocida, especialmente, por sus boleros.

No serán los únicos conciertos de estas fiestas de agosto, ya que también durante esa semana tendrán lugar otros a las 21 horas en la Praza da Ferrería.

El lunes 14 será el de Man a Man de las bandas de música de Pontevedra y Salcedo, mientras que el martes la Galifunk Brass contagiará al público de un tipo de música de banda diferente, alternativa.

Pel e Pau tocará el miércoles 16 y el brasileño afincado en Pontevedra Gustavo Almedia lo hará el jueves 17.

La actuación de Xavier Díaz e 7 Adufeiras de Salitre y de Guadi Galego será el viernes 18, aunque la hora será diferente al resto por motivos de programación, de modo que tocarán a las 22.30 horas.

El concierto de corales, "un clásico que no puede faltar", en palabras de la concelleira de Festas, el sábado 19, y el de los portugueses O'queStrada serán los que cierren esa parte de la programación festiva.

"Son actividades que se programan con todo el cariño durante meses de trabajo", recalcó Da Silva. La nacionalista destacó que el resto de programación se irá desgranando conforme se acerquen las fechas de su celebración.

La música de bandas, el XVIII Memorial Ricardo Portela, el ciclo infantil Cultura no Camiño, la romería de San Bieito de Lérez, el XXV Festival Internacional de Jazz&Blues, Cinema na Lúa, 15 Bolos, las fiestas de Santiaguiño do Burgo, Festixeve 2017, Paseantes, Animatrón, las jornadas musicales en San Roque, el VIII Festival Internacional de Animación de Rúa Itineranta, Aquí cántase, la XVII Festa do Demo, Ponte Coqueta y la Feira Franca componen la oferta de verano lúdico-festiva del Concello de Pontevedra. Además, habrá otras actividades comola Feira de Artesanía e Deseño Chalana y la XXVII Festa do Mel.