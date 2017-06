La ACE recaba apoyos para pedir la autovía en Cuntis e impulsar así el polígono de A Ran

La nueva directiva de la Asociación Comarcal de Empresarios (ACE), que preside Fernando Martínez, pudo constatar en la noche del jueves que entre los empresarios cuntienses también tendrá apoyos para reclamar la prolongación de la autovía Santiago-A Estrada en el tramo comprendido entre A Ramallosa y O Rollo. Y es que, según indicaron ayer el propio Fernando Martínez y alcalde y teniente de alcalde de Cuntis, Manuel Campos y Conchi Campos, los empresarios asistentes a la reunión en la Casa da Cultura de Cuntis convocada por el regidor cuntiense coinciden con la patronal de A Estrada en que la autovía no solo es necesaria sino "imprescindible" para sacar a A Estrada y a Cuntis -dos municipios "céntricos"- del abandono en materia de infraestructuras que les aqueja, frustrando sus posibilidades de desarrollo. Y es que uno de los motivos por los que Cuntis quiere que se prolongue la autovía es la convicción de que acercar aun más al municipio a la capital de Galicia podría contribuir decisivamente a darle el impulso que necesita al polígono industrial de A Ran.

Este ya dispone de plan de sectorización pero falta el dinero necesario para sectorizarlo. Se está buscando financiación. La Diputación ya expresó su disposición a aportar parte pero la Xunta todavía no ha dado su visto bueno. Y el Concello de Cuntis ha recurrido a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para intentar obtener unos fondos que la administración local no puede por sí misma aportar. Y es que, para ejecutar la sectorización de ese ámbito industrial se necesita hacer frente a expropiaciones, impulsar la urbanización de los terrenos y desarrollar los correspondientes servicios complementarios. Es una actuación demasiado ambiciosa para que pueda ser acometida por el Concello en solitario. Pero el gobierno abriga la esperanza de que, con apoyo de los empresarios y contando con firmas interesadas en ocupar ese suelo industrial, finalmente se logre la financiación precisa. El alcalde sabe que si no se desarrolla el suelo industrial las empresas interesadas en asentarse en la zona o en ampliar sus instalaciones -como North Sail- no podrán hacerlo por las restricciones que impone la Lei do Solo.

Y en este contexto, contar con la autovía hasta Pontevea puede ser un aliciente para hacer atractiva la creación de suelo industrial en Cuntis al igual que la creación de una nueva bolsa de suelo industrial público en A Estrada mediante una nueva ampliación del polígono industrial de Toedo.

De la reunión mantenida con los empresarios de Cuntis -parte de los cuales ya son socios y otros barajarán integrarse en la entidad tras la reunión del jueves- Fernando Martínez tiene claro que A Estrada y Cuntis se aliarán para demandar la prolongación de la autovía porque ambos municipios no solo comparten su condición de municipios muy céntricos y, por tanto, bien situados geográficamente sino que, además, ambos ayuntamientos son "de los concellos más abandonados de Galicia". Sufrieron tradicionalmente "un abandono histórico".

En la reunión del jueves se incidió en el elevado volumen de tráfico pesado que circula por Cuntis y A Estrada en dirección a Santiago. Por tanto, disponer de la autovía hasta O Rollo no solo beneficiaría a A Estrada y a Cuntis sino también a los transportistas que circulan habitualmente por estas zonas.

Para Cuntis, subrayó ayer su teniente de alcalde, la autovía es "muy interesante" porque el municipio se situaría a "10 minutos de la autovía, a 20 del puerto y a otros 20 del aeropuerto". A mayores, el alcalde de Cuntis agregó que este vial de alta capacidad acercaría Santiago a la "arteria principal" que constituye el acceso caldense a la AP-9 por Carracedo y así, también a Vigo y Marín, así como al puerto de Vilagarcía de Arousa.

ACE, alcalde de Cuntis y empresarios quedaron emplazados a seguir dialogando para concentrar esfuerzos en torno a lo más necesario, según todos coinciden: la prolongación de la autovía. "Somos un grupo numeroso y unido con un objetivo en común", subrayó, dispuesto a mover ficha con la conselleira de Infraestruturas "cuanto antes".