El Puerto mueve sus cargas por el Eje Atlántico y las viejas vías cumplen ya cuatro años sin uso

En junio de 2013 entró en servicio el Eje Atlántico ferroviario, que enlaza A Coruña, Santiago, Pontevedra y Vigo mediante una nueva doble vía. Desde entonces, el viejo trazado del tren, especialmente entre la ciudad del Lérez y Pontesampaio permanece totalmente en desuso, pero sin ser desmantelada ya que está "en reserva" para su posible uso para el tráfico de mercancías, especialmente el que genera el Puerto de Marín.

Sin embargo, el recinto portuaria marinense no utiliza en absoluto esas viejas vías, que atraviesan especialmente Salcedo y Vilaboa, y tampoco tiene previsto hacerlo en el futuro. El presidente de su Autoridad Portuaria, José Benito Suárez Costa, explicó ayer que toda la mercancía de este recinto que circula en tren hacia Redondela lo hace por el Eje Atlántico hasta Arcade. Es a partir de esta localidad de Soutomaior cuando las cargas portuarias se trasvasan a las vías antiguas, camino de la estación de Guixar, en Vigo. Suárez Costa admite que el uso del viejo trazado para esos usos "se planteó en su día" pero ahora parece prácticamente descartado.

Este recorrido no tiene visos de modificarse a corto plazo. Así se pone de manifiesto tras el convenio formado el pasado martes entre el propio Suárez Costa con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y el titular de Puertos del Estado, para acometer obras de mejora en el trazado ferroviario antiguo en Redondela, pero no en otros puntos más próximos a Pontevedra. En concreto, la Autoridad Portuaria de Marín asumirá el coste de las actuaciones de mejora del viaducto de Redondela.

Soportar más pesos

Se trata de reforzar el puente con el objetivo de dotarlo para una capacidad suficiente para admitir al paso de los trenes una masa máxima de 22,5 toneladas por eje. José Benito Suárez explica que el Puerto mueve preferentemente por el Eje Atlántico cereales con destino a Coren y bobina de chapa metálica en dirección a diversas ciudades y con la mejora del viaducto habrá más capacidad de carga.

La Autoridad Portuaria aportará a un máximo de 2.500.000 euros en dos anualidades. Corresponde a Adif la redacción, supervisión y aprobación definitiva del proyecto, así como la licitación del contrato de las obras y su ejecución, asumiendo su titularidad.

Ante esta situación, con el Puerto utilizando un tramo del Eje Atlántico en Pontevedra y Vilaboa, pero las vías viejas entre Arcade y Vigo, el Ministerio de Fomento y Adif mantienen totalmente en desuso los diez kilómetros entre Pontevedra y Soutomaior, sin acabar de definirse por un uso para mercancías o su conversión en "vía verde", como reclaman desde hace meses varios municipios y colectivos de la comarca.

Al cumplirse cuatro años de ese abandono, el Gobierno central no ha modificado, por el momento, sus argumentos e insiste en la imposibilidad, al menos hasta ahora, de desafectar el tramo de la antigua vía férrea entre Arcade y Pontevedra para convertirlo en una "vía verde" . En sus respuestas al respecto apunta a "mantener el antiguo tramo afecto al dominio público ferroviario en previsión de su necesidad para garantizar la continuidad de los tráficos de mercancías ante el futuro cambio de ancho del Eje Atlántico".

Para 2018

Esa incógnita podría resolverse en 2018 y despejarse la posible utilización de este ramal para los transportes de mercancías una vez que llegue la hora de sustituir el denominado ancho ibérico por el europeo el próximo año. De esta forma, los transportes de mercancías no ocuparían las vías de alta velocidad y en el caso de este ramal se considera fundamental para dar salida a los tráficos ferroviarios procedentes del Puerto de Marín. Sin embargo, ese argumento no se aplica para la conexión de Vilagarcía, por ejemplo, donde ya se desmantelaron vías y se aprobó una "vía verde" por ese municipio, más Caldas y Portas. Además, resulta llamativo que se aproveche el Eje Atlántico en Pontevedra, habiendo una vía paralela (aunque abandonada y deteriorada) pero se use la vieja una vez cruzado el río Verdugo.

En las respuestas que realiza al respecto el Ministerio de Fomento cada vez que se solicita información al respecto, se indica que "está implicado en la puesta en marcha de actuaciones que propicien el desarrollo, social, cultural y económico de los municipios y Adif dispone de un procedimiento reglado para la puesta en marcha de iniciativas de recuperación de líneas cerradas para transformarlas en vías verdes".

Dentro de esos procesos se barajó en su día la posible entrega de los puentes sobre el Lérez y el Verdugo, pero ambos casos quedaron en suspenso. Sí se cedieron al Concello los falsos túneles sobre la línea del AVE en Médico Ballina, A Seca y Doce de Novembro por un espacio de 75 años. El objetivo es convertir esos espacios en lugares públicos. En Médico Ballina se apuntó en su día la creación de un parque infantil y de ocio, sin avance alguno desde hace meses. Pero aún es lo que ocurre en Doce de Novembro ya que recientemente se descartó la idea que manejó el Concello durante meses de ubicar allí un skate park. Ahora no hay acuerdo alguno al respecto, con el agravante de que ese amplio espacio permanece cerrado y genera problemas de movilidad al carecer la calle de aceras en ese tramo.