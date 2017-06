El gobierno rechaza la comisión del PXOM que piden todos los grupos de la oposición

El grupo mayoritario en la corporación (PP) rechazó crear la comisión de seguimiento del PXOM reclamada por la oposición municipal (PSOE, BNG y Marea), en el pleno extraordinario celebrado ayer. El responsable de Urbanismo, Manuel Santos, argumentó la falta de motivación de la demanda de la oposición, en que los grupos ya analizan el desarrollo del plan en las comisiones extraordinarias convocadas al efecto, al margen que el gobierno local rechaza que se esté tramitando una "revisión" del PXOM, sino que se trata de una "simple modificación" basada en criterios "estrictamente técnicos".

Los portavoces de los grupos de la oposición coincidieron en denunciar el "oscurantismo" y la "falta de consenso" demostrado por el equipo de gobierno en esta modificación del plan, algo que niega el equipo que dirige María Ramallo. La última revisión se basa -insiste- en criterios técnicos y en la adaptación del documento a distintas sentencias judiciales.

En todo caso el debate del asunto sirvió para los grupos de la oposición acusasen al gobierno de "tener el PXOM metido en un cajón y sin desarrollar" desde que fuera aprobado en 2012. En su intervención final, Pilar Blanco (BNG) calificó a Manuel Santos de "concejal inútil" que ha sido "incapaz de desarrollar el plan, incapaz de trabajar". Para el portavoz de Marea, Xosé Manuel González Dopazo, la supuesta "modificación" del plan esconde una "revisión sibilina" con intereses turbios "que ustedes sabrán qué intenciones tiene".

La portavoz socialista, Luz Santiago, recriminó al grupo de gobierno que no integre a los grupos de la oposición en el desarrollo del PXOM, cuando hasta ahora se había logrado el "consenso" en todo lo relativo al planeamiento e incluso "tuvimos que tragar muchos sapos para aprobar su plan", apuntó Santiago.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Manuel Santos, indicó que si bien "hay cosas que no nos gusta de este plan" , dado que lleva pocos años en vigor y que la coyuntura económica de crisis "no permitió que se desarrollara con la velocidad que nos gustaría", no es el momento de revisarlo, por lo que no ve motivos para crear la comisión de seguimiento que la oposición reclama.

Reiteró que los aspectos modificados obedecen únicamente a criterios técnicos, que no suponen la adopción de nuevos criterios respecto a la estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo, que tampoco tiene por objeto la delimitación de suelo de núcleo rural, ni se está ante alteraciones de elementos de ordenación que supongan una modificación del modelo territorial.

El edil de Urbanismo criticó que la oposición originase un gasto de 3.000 euros al Concello con la convocatoria de este plano extraordinario, a lo que el portavoz de Marea contestó que si quiere ahorrar dinero "también pudieron tomar medidas cautelares para que no le vinieran a robar el dinero de la caja" . Santos apuntó que el robo sufrido el martes fue menos costoso que el pleno de ayer y la portavoz socialista invitó al grupo de gobierno a renunciar al cobro de esta sesión. "Nosotros sí vamos a cobrar, porque es nuestro deber y es nuestro trabajo", aseveró Santiago.