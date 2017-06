El Surfing the Lérez 2017 refuerza su apuesta por el público infantil

No todo va a ser música en el festival más famoso de Pontevedra, el Surfing the Lérez, que este año se celebrará el próximo 17 de junio. La organización del evento, que cuenta con el apoyo del Concello de Pontevedra, ha decidido reforzar su programación infantil, que cada año complementa un cartel que atrae, a lo largo de todo el día, a miles de personas. Así lo explicó Marcos Rivas, promotor de la cita musical, que presentó la edición de 2017, la séptima, acompañado de la concelleira de Festas, Carme da Silva.

La elección de la Illa do Covo, más conocida como Illa das Esculturas, que ha propiciado la asistencia de un importante público familiar al Surfing the Lérez, que ha ido aumentando con los años, también ha llevado a sus organizadores a aumentar el número de actividades, que en esta ocasión correrán a cargo del Estudo Bonobo, que ofertará desde talleres de ilustración, fotografía y teatro hasta espectáculos de distinta índole. Se trata de una programación pensada para niños desde los 5 años hasta adolescentes de 18 y que tendrá lugar entre las 12 del mediodía y las 20 horas.

El festival acaba de recoger el premio Martín Códax de la Música, que se exhibió en la rueda de prensa, precisamente por su carácter familiar, de ahí que el público infantil sea este año uno de los platos fuertes que, sobre todo, apoya el Concello de Pontevedra.

Respecto al aspecto estrictamente musical, Marcos Rivas destacó que en el cartel no se ha querido destacar a ningún grupo en especial y quiso que el público valorase tanto a los grupos más famosos y con cierta trayectoria como a los que todavía están comenzando a tocar. De este modo, en Pontevedra se subirán a alguno de los tres escenarios de la Illa Malandrómeda, Los Deltonos, Lucy and the rats, Pájaro, The soul jacket, Diola, Los vinagres, Monrovia, Dois, Bala, Los bengala, Los tiki phantoms, Glitter & litter y Os amigos dos músicos. Un completo cartel en el que este año destaca la apuesta por el rock and roll.

La entrada al Surfing the Lérez, como ya es habitual, es solidaria y en beneficio de la Rede Axuda, por lo que hasta ahora se pedían alimentos no perecederos. Este año, la demanda es de leche, con el reto de conseguir 6.000 litros en toda la jornada.

La programación paralela del festival incluye una proyección en la Casa das Campás, este jueves a las 19.30 horas, de la película "24 hours party people", del británico Michael Winterbottom.

Asimismo, el sábado 10 de junio, en El Pequeño, habrá una sesión de DJ con música rock de la mano del grupo pontevedrés Thee Blind Crows, que en esta ocasión cambiarán los escenarios por la cabina del disc jockey.

Por último, el martes 13 de junio tendrá lugar en la Casa das Campás otra proyección, la del film musical "The rocky horror picture show", del director norteamericano Jim Sharman. También a las 19.30 horas.