Ruidos, transporte y tasas eléctricas, principales quejas a la Valedora en Marín

"Marín no tiene muchas quejas", aseguró la Valedora do Pobo, Milagros Otero, quien ayer visitó la villa y se reunió con la alcaldesa, María Ramallo, los portavoces de los grupos de la oposición y los vecinos que quisieron asistir a un encuentro abierto en la biblioteca. Tras admitir que "Marín no es conflictivo" para la institución del Valedor do Pobo, su titular indicó las principales quejas que proceden de este municipio y entre éstas destacó los ruidos.

A continuación y por sugerencia tanto de vecinos como de portavoces de los grupos de la oposición, señaló las carencias del transporte, las tasas eléctricas y los problemas en sanidad. En todo caso Milagros Otero destacó que "no son problemas especiales" de este municipio, sino que suelen ser comunes a toda Galicia.

María Ramallo destacó por su parte el "acierto" que supone que la Valedora do Pobo visite los municipios del país para conocer las quejas de los gallegos de primera mano, además de difundir y explicar la labor que realiza esta institución. Milagros Otero agradeció el acogimiento recibido en Marín y apuntó que "no es un trabajo, es un honor" atender las quejas de los ciudadanos que se aproximan a esta institución.

En el acto abierto a los vecinos en la biblioteca, la Valedora recibió tanto a ciudadanos a título particular que le quisieron plantear sus demandas, como a representantes de colectivos, sociales y las principales entidades del tejido asociativo de la localidad, que le expusieron los problemas que los administrados se encuentran en el día a día al relacionarse con las instituciones públicas.

Milagros Otero explicó la forma de presentar quejas a esta institución y los procedimientos que se utilizan para tratar de encauzar las posibles soluciones.