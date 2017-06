La oposición fuerza la celebración de un pleno extraordinario sobre el PXOM

El pleno de la corporación se reunirá hoy de forma extraordinaria (a las 13.30 horas en el Concello) para debatir la constitución de una comisión de seguimiento del PXOM. La convocatoria fue exigida por los grupos municipales de PSOE, BNG y Marea Veciñal.

La única moción de este pleno extraordinario responde a la "negativa reiterada del gobierno local del PP a constituir la comisión de seguimiento del PXOM, después de que en abril del año pasado contratara la entidad Arquitectura y Gestión AdC Arquitectos SLP, para realizar trabajos de corrección de errores y modificación puntual del PXOM, sin informar a los demás grupos de la corporación municipal", exponen los proponentes.

El documento, al que los grupos "tuvimos acceso después de que fuese enviado a la Xunta", revela además una "discrecionalidad por parte del gobierno local" en relación a asuntos de especial interés público, como son las de aumentar las dotaciones en Seixo y facilitar la construcción del pabellón deportivo, o una solución consensuada a la sentencia sobre el recurso que afecta al colegio Inmaculada, explican.

Además, la Dirección Xeral de Urbanismo de la Xunta de Galicia emitió un "demoledor informe" hacia esta modificación puntual "que tampoco cuenta con informes municipales", en el que se afirma que la documentación remitida por el Concello "no define con claridad la magnitud de los cambios propuestos", y subraya que el trámite sucesivo para la modificación no sigue los pasos descritos en la Lei do Solo de Galicia. Por ello los grupos de la oposición solicitaron la celebración de este pleno extraordinario en el que "instaremos al gobierno local a constituir la comisión de seguimiento del PXOM".