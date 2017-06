Los ladrones entran a robar en el edificio sindical y causan numerosos desperfectos

Los ladrones desvalijaron esta madrugada el edificio sindical de Pontevedra. Los amigos de lo ajeno lograron penetrar en dependencias de los distintos sindicatos, Comisiones Obreras, CIG y UGT que ya han presentado las correspondientes denuncias ante la Comisaría Provincial de Pontevedra. En total, se habrían hecho con un botín que ronda los 700 euros, según fuentes policiales, aunque el mayor perjuicio para los sindicatos son los daños causados en las instalaciones.

Los hechos se produjeron a lo largo de la madrugada de ayer. Según explicó el secretario comarcal de UGT, Ramón Vidal, los ladrones intentaron acceder al interior del edificio sindical a través de la puerta principal del inmueble tratando de forzar el portal con una palanca, pero no lo lograron. Sí consiguieron su objetivo instantes después cuando lograron violentar la puerta de acceso al salón de actos del edificio y desde allí pudieron acceder al pasillo común y a las distintas dependencias del inmueble.

Cuantiosos daños

Para penetrar en las oficinas de los sindicatos, que cuentan con sus propias cerraduras, no dudaron en romper las puertas de acceso, así como las de aquellos despachos que se encontraban cerrados con llave. En las oficinas de UGT apenas se llevaron una pequeña cantidad de efectivo, que ronda los 20 euros, pero causaron daños en algunas oficinas.

De las dependencias de la CIG en el edificio principal tampoco se llevaron un gran botín, pero sí causaron también importantes destrozos en varias puertas. Los trabajadores se encontraron con cajones revueltos y documentos tirados por el suelo. Sí se llevaron una cantidad algo considerable de las oficinas de la secretaría comarcal de la CIG, que se encuentran en una entrada independiente del edificio sindical, tras acceder a través de una ventana. Se llevaron el dinero que guardaban para pagar la cartelería de un congreso este fin de semana.

Los ladrones no llegaron a acceder al interior de las oficinas principales de Comisiones, en donde trataron de forzar la puerta sin éxito. No obstante, sí lograron reventar la del despacho del local de pensionistas de donde se llevaron un pequeño botín en efectivo que se guardaba en una caja de caudales (en cualquier caso no muy superior a los 100 euros) y también rebuscaron entre cartas y documentación por si pudieran encontrar efectivo.

Buscaban efectivo

En todo caso, parece que esto era lo que buscaban, dinero en metálico, dado que no tocaron ordenadores y otros artículos de valor. También rechazaron coger unas monedas de céntimos que guardaban en la sede de UGT junto a los 20 euros que sustrajeron. La Policía Científica ya visitó las oficinas de los tres sindicatos para realizar una inspección ocular y tratar de obtener huellas del asaltante o asaltantes. Al parecer, pudieron obtener algunas huellas en los locales de la CIG.