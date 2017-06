El BNG acusa a la oposición de "atrancar" con burocracia y "paralizar" la administración local

"Parece que lo que quieren es atrancar, meter más burocracia y paralizar la administración municipal con asuntos que no son en absoluto necesarios". En estos términos se refería ayer el concelleiro de Obras e Mobilidade, Demetrio Gómez, a las mociones presentadas por Ciudadanos sobre el parque de autocaravanas y el Plan de Emergencias Municipal, tratadas en la comisión de movilidad.

El BNG se quedó solo ayer al votar en contra de la actualización del plan de emergencias municipal. "Hay un plan que está funcionando y está en vigor y sabemos cómo actuar ante una emergencia", incidió Gómez. "Nos parece burocrático, reiterativo e innecesario", subrayó.

La moción del partido de María Rey pide que el plan, de 2007, sea actualizado a las necesidades actuales. "Pero realmente no dice cuál es el fallo que tiene el plan municipal", criticó el nacionalista.

Respecto a la creación de un reglamento del parque de autocaravanas, a propuesta de Ciudadanos, Gómez lo consideró innecesario y recordó que está prohibido aparcar en la vía pública y que "hay un espacio definido para ello, que está funcionando correctamente". "Hay una coordinación constante entre la Policía Local, la asociación de autocaravanistas y funciona bien. El pasado fin de semana volvió a estar llena el área, así que no parece que sea necesaria meterse a paralizar nada", dijo.

Lo que sí reconoció Demetrio Gómez es que es necesario corregir la señalización de acceso al área de autocaravanas. "Así nos lo hicieron ver los usuarios del área, por lo que la cambiaremos. Estamos atentos a ese tipo de cosas para corregirlas", matizó.

Las negativas del BNG a ambas mociones no han gustado a Ciudadanos, que ayer mismo lamentó que "se dedique a boicotear cualquier propuesta en comisiones y plenos y ofrezca el no por el no a todo", en palabras de María Rey.

"No se puede hacer política constructiva cuando en las comisiones el grupo nacionalista adopta una actitud propia de una tiranía", se lamentó.