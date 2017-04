La Policía Local identifica a los autores del abandono de un perro gravemente herido

Una investigación desarrollada por la Policía Local de Pontevedra ha permitido identificar a las cuatro personas que el pasado 11 de abril abandonaron ante la protectora de animales de Os Palleiros en Campañó a un perro que se encontraba malherido y que presentaba heridas que parecían indicar que el animal había sido obligado a participar en una pelea clandestina.



Se trata de cuatro vecinos de Vilaboa hasta los que llegó la Policía Local indagando, entre otras cuestiones, en las imágenes recogidas en las cámaras de seguridad del refugio de animales de Campañó y gracias a unas pegatinas distintivas que tenía el vehículo utilizado para abandonar a este perro.



Las pesquisas de la Policía Local permitieron averiguar quién era el dueño del coche, que resultó ser un vecino de Vilaboa recientemente fallecido. Con todo, lograron localizar el coche y también identificar a los cuatro supuestos ocupantes del vehículo que aquel día se bajaron y dejaron ante la protectora a este animal en unas condiciones tan lamentables.



En manifestaciones a los agentes de la Policía Local, los cuatro dijeron no saber nada de cómo se pudo producir este perro las graves lesiones que presentaba y alegaron que ellos ya se lo encontraron así en la vía pública y que decidieron llevarlo hasta la protectora, en donde lo abandonaron y se fueron.



Ahora deberá ser el Seprona de la Guardia Civil el que determine o no el grado de verosimilitud de esta disculpa, dado que la Policía Local ha dado traslado de las actuaciones a este cuerpo con competencias en el ámbito de maltrato animal, para que determine si hay o no indicios de algún tipo de delito.