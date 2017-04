Teresa Portela: "Aquí tengo de todo, siempre elijo Pontevedra"

- ¿En sus viajes como deportista conoció otra ciudad a la que le hubiera gustado ir a preparar sus proyectos?



- Probablemente haya alguna otra ciudad interesante. Pero, para mí, Pontevedra es perfecta. Supone estar cerca de mi hogar y reúne todas las condiciones que necesito. Está el río Lérez para hacer kilómetros, tengo el embalse de Verducido para entrenar velocidad, instalaciones adecuadas. Es el sitio perfecto para una piragüista.



- Al margen de lo deportivo ¿Hay otra ciudad a la que se iría?



- Me gusta mucho Sevilla, estuve trabajando allí en concentraciones. Es una ciudad muy plana, ideal para pasear, o moverte en bicicleta, pero en relación con Pontevedra no puedo compararla por el cariño que le tengo. No puedo ser objetiva para opinar, siempre elijo Pontevedra.



- ¿Qué ventajas le encuentra?



- Esta es una ciudad pequeña, con las ventajas que eso supone, pero en la que tienes absolutamente de todo. Aquí no necesitas el coche para moverte, puedes ir a cualquier lado andando. Es una ciudad que se moderniza, que está continuamente intentando mejorar de cara a los ciudadanos, pensando en la comodidad de la gente. Y el hecho de poder hacer deporte, sin el peligro de los coches... Bueno, otra vez estoy pensando en lo mío...



- Hablando de coches ¿No representa un problema la imposibilidad de circular libremente?



- A mi no me cuesta nada aparcar cerca del río y venir caminando. En ninguna ciudad aparco el coche en la puerta de la tienda a la que voy. Yo sé que tengo unas zonas para aparcar y luego me muevo andando.



-¿Recomiendas Pontevedra a tus compañeros de otros sitios?



-Siempre. De hecho, yo cualquier cosa que necesite vengo a comprarla aquí. Me gusta dar una vuelta, pasear por el Lérez, tomar unas tapas e ir con mi hija a A Ferrería. Ella está en la edad de jugar con las palomas y nos la pasamos muy bien. Ahí lo pasa muy bien y yo estoy muy tranquila.