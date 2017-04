Suspenden la subasta de 250 obras prevista para el domingo en Campañó

Exposición de obras de artistas de la vanguardia gallega en la galería About Art

Exposición de obras de artistas de la vanguardia gallega en la galería About Art

Un fallo en la entrega de un lote de obras ha obligado a la suspensión de la subasta programada para el próximo domingo en Campañó y en la que estaba previsto que saliesen a puja más de 250 piezas firmadas por diferentes autores españoles, gallegos, valencianos, andaluces etc.

Bajo el título La Maravilla del Arte, la subasta tendría lugar en el hotel Campaniola a lo largo de toda la jornada, de 10 a 21 horas, si bien la organización confirmó esta mañana que "finalmente, no podrá celebrase".

Se trataba, además de una puja para comprar obra, de una cita pensada para promover un encuentro artístico abierto al público a fin que los creativos para que den a conocer su trabajo. Así, la organización confía en que en próximas fechas pueda celebrarse esta reunión con los interesados en el arte para que los autores expliquen su labor y, llegado el caso, reciban encargos.

Por otra parte, desde ayer puede contemplarse en la galería About Art la muestra Segundo Gabinete de Curiosidades. Bajo este nombre se agrupan fondos de colecciones privadas gallegas, entre ellas obras que nunca se han expuesto o piezas poco habituales como los cuadernos de dibujos realizados por el artista pontevedrés Rafael Alonso durante su estancia en París becado por la Diputación en los años 50, con obras inéditas sobre la capital francesa, retratos al natural etc.

Otras curiosidades son pinturas, también de los años 50, de Leopoldo Nóvoa. Se trata de obras escasas ya que en 1979 se quemó toda la obra del artista en el incendio de su taller parisino. Los responsables de la galería destacan también como piezas singulares una acuarela de Castelao, regalo del artista a su amigo Ramón de Valenzuela, varias piezas de Laxeiro, retratos de Luis Seoane, una serie de dibujos y grabados de Xaime Quessada etc.

La muestra reúne "piezas que van desde los años 30 hasta los 80, con obras de tamaño medio y pequeño que ofrecen una perspectiva diferente de los artistas más significativos de la vanguardia histórica gallega, una oportunidad para observar de cerca obras de arte nunca vistas, con técnicas tan variadas como el dibujo a lápiz, tintas, acuarelas, óleos sobre lienzo y grabados".

La muestra podrá visitarse hoy de 17.30 a 20.30 y mañana de 11 a 14 horas. En adelante abrirá sus puertas hasta el 26 de mayo.