La renta social municipal nace con el objetivo inicial de atender a medio centenar de familias durante un año

La renta social municipal que se pone hoy en marcha con la asignación por parte del Concello de 400.000 euros, podría atender a medio centenar de familias durante un año con una asignación mensual de 692 euros, según los cálculos realizados por Marea Pontevedra, grupo impulsor de esta iniciativa y pactada con el BNG a cambio de sacar adelante el presupuesto municipal de 2017.



Este acuerdo establecía que en la primera modificación presupuestaria del año se incluirían los primeros fondos de la renta social y el pleno de hoy previsiblemente apoyará esa medida con el voto a favor de BNG y Marea.



La formación rupturista incluso dispone ya de un borrador de ordenanza para seleccionar a los beneficiarios. En su texto se detalla que "la renta social municipal es una prestación económica, extraordinaria y temporal, prevista para personas en situación de vulnerabilidad social o en situación o riesgo de exclusión social, dirigida a que cada persona puede hacer real y efectivo su derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios".



Entre los requisitos que se fijan figura "no tener derecho a percibir la Risga o cualquier otra prestación o pensión de igual o superior cuantía, residir en el municipio de Pontevedra con un mínimo de seis meses de empadronamiento, tener 18 años o menores emancipados con cargas familiares, o tener menos de 65 o más de esa edad para poder solicitar una pensión no contributiva de jubilación".



La base para calcular la renta municipal podría nacer con 48 familias es la de unidades familiares de cuatro miembros, que percibirían 692 euros al mes durante un año. No obstante, la cuantía puede variar en función del numero de integrantes de cada familia. A los beneficiarios se les imponen diversas obligaciones, entre ellas escolarizar a los menores, no practicar la mendicidad ni forzar a su práctica a los familiares y, en caso de desempleados, estar disponibles para un empleo, salvo determinadas excepciones.



Se propone crear una comisión de seguimiento que evalúe cada seis meses el proceso y asuma otras funciones de control.