El PP tacha de "insulto" las palabras de Marga Caldas sobre las Escolas Deportivas

El Partido Popular considera "un insulto para los directivos que tuvieron que empeñarse para financiar a los clubes" las palabras de Marga Caldas a FARO, en las que aseguraba que las Escolas Deportivas de Poio estaban al corriente en los pagos.



En esas declaraciones, Marga Caldas también destacó que la estrategia del PP era "hacer ruido" ya que "ningún municipio tiene el entramado de las Escolas Deportivas de Poio", por lo que es para "estar orgulloso".



Sin embargo, el concejal popular, Cándido Muíños aseguró que lo único que hizo su partido fue preguntar "durante tres meses por el estado de los pagos en persona, por escrito e incluso en el pleno y Caldas se negó a contestar", lo que según el PP, confirma que la concejal de Deportes "estuvo esperando a saldar parte de las deudas".



Muíños reprochó "la falta de seriedad" de Caldas, ya que "de no haber hecho presión el PP, a estas alturas "los monitores seguirían sin cobrar". "Lo que no puede ser es haya directivos firmando pólizas de crédito y préstamos para hacer frente a las deudas", expresó el concejal.



"Lo que quiere el Partido Popular no es hacer ruido, según la expresión de Caldas, sino proteger el deporte de Poio", recalcó el popular, para quien, si su partido quisiese hacer ruido "preguntaría si los monitores de las Escolas Deportivas están cotizando en la Seguridad Social".



Además, Muíños recordó que el proyecto de Escolas Deportivas fue "impulsado por el PP hace más de 20 años".