El PP plantea destinar seis millones de euros a ubicar el Concello en la vieja sede de Hacienda

La decisión del gobierno local de destinar 1,2 millones de euros a la compra de un local privado en el cruce de las calles Ferreiros y Pardo Bazán para reubicar las oficinas municipales de Tesorería y Urbanismo, ha levantado las airadas protestas de los dos principales grupos de la oposición, PP y PSOE. Tanto el portavoz del primero, Jacobo Moreira, como el responsable del segundo, Agustín Fernández, arrojaron ayer dudas sobre la idoneidad de esa operación y piden explicaciones al BNG sobre las "negociaciones" con el propietario, una fundación vinculada a una entidad bancaria.



El asunto se discute en el pleno de la corporación de hoy, en el marco de una modificación presupuestaria de mayor calado, y tanto el PP como el PSOE anunciaron su voto en contra, si bien el BNG cuenta en principio con el apoyo de Marea ya que esa modificación incluye fondos para propuestas específicas de este grupo, en especial la creación de una renta social.



Al hilo de esta compra, el PP intensificó ayer su propuesta de que el Concello negocie con el Ministerio de Hacienda y obtenga la cesión de la vieja sede de A Ferrería, sin uso desde noviembre de 2014, para reconvertir el edificio en la principal dependencia municipal. Rescata para ello un viejo proyecto de la anterior Diputación que cifraba en seis millones de euros la inversión necesaria para acondicionar el interior.



"Prisa" por comprar



Jacobo Moreira denunció ayer que la compra del local de Ferreiros "no soluciona el problema de la dispersión de los servicios municipales" y se pregunta por las razones de "tanta prisa para esta compra" que no estaba prevista hace tres meses, de ahí esta modificación presupuestaria para su financiación. Desde el PP se indica que los dueños actuales "no tenían ofertas mejores que la del Concello, que compra casi sin pensar, lo que hace entrever que podría haber algo raro".



En la misma línea se manifestaba ayer el portavoz socialista, Agustín Fernández. "Esa compra no se sostiene porque es inadmisible ya que esa necesidad también la había hace tres meses, cuanto se elaboró el presupuesto y no se reservaron fondos para la adquisición". Reprocha que "no haya fondos para rehabilitar la Casa Consistorial pero sí para esto, sino informe alguno de necesidades de los jefes de servicio".



E insiste en las sospechas del PP: "El dueño es una fundación vinculada a un banco, por lo que en el fondo el Concello le hace un favor a una empresa privada que no es capaz de vender el local. Da la sensación de que se le facilita hacer caja y librarse de un muerto invendible", por lo que insiste en que "el BNG explique los pormenores de esta operación".



Derecho de la Iglesia



Mientras los socialistas sugieren que se recupera el uso de la Casa Consistorial de la plaza de España, el PP plantea de nuevo el aprovechamiento de la sede de Hacienda en A Ferrería, una operación que se contradice con la propuesta del mismo grupo de convertir ese edificio en un parador u hotel de cinco estrellas.



Sin embargo, el hecho de que el ministerio no haya logrado desde 2013 vender ese inmueble (tasado por Patrimonio del Estado en más de cinco millones de euros), lleva ahora al grupo de Jacobo Moreira a implicar al Concello en la recuperación del inmueble. Fuentes del PP admiten el "fracaso" de Hacienda en su operación, pero niegan que su actual iniciativa esté impulsada desde el Gobierno central para resolver el problema que tiene el ministerio con su vieja sede. Eso sí, admiten que el uso público sí soslayaría un posible obstáculo para el aprovechamiento privado: el derecho de tanteo que tiene la Iglesia Católica sobre ese edificio, objeto de una desamortización en el siglo XIX.



Moreira recuperó ayer un informa de octubre de 2014 de la anterior Diputación que cifra en 6.128.631,97 euros la inversión mínima necesaria para reutilizar los menos de 6.000 metros cuadrados de la sede de Hacienda y emplaza al BNG a destinar los fondos de la compra en Ferreiros (1,2 de adquisición y 600.000 de obras) a la operación de A Ferrería, buscando la implicación de la Diputación y de otras administraciones para reunir el resto del dinero necesario.