La Policía Local rescata a una mujer que quedó atrapada a pleno sol en su coche

La Policía Local rescató a primera hora de la tarde de hoy a una mujer que quedó atrapada a pleno sol en el interior de su coche al bloquearse el cierre centralizado del vehículo. Además de la angustia de no poder salir, la mujer tuvo que soportar temperaturas por encima de los 40 grados, por lo que los agentes optaron por romper una de las ventanillas para solventar la situación.

Ocurrió en torno a las tres de la tarde de hoy en la calle Tablada, cerca de General Rubín. Según las explicaciones de la Policía Local, en el coche viajaban la mujer y su esposo y después de aparcar en la citada calle, ambos salieron y el marido lo hizo con prisa y cerró el vehículo con el mando sin darse cuenta de que su cónyuge había regresado al interior a recoger algo que se dejara olvidado.

Al no poder abrir desde dentro, trató de avisar al hombre, pero éste no tenía el teléfono operativo y ya había abandonado el lugar para realizar unas gestiones urgentes. La mujer comenzó a sufrir el agobio de verse encerrada y a padecer los rigores de las altas temperaturas.

Finalmente dio aviso de su situación al 112, que movilizó a la Policía Local y a una ambulancia del 061. Los agentes rompieron un cristal para socorrer a la víctima.