La Policía denuncia a un taxi de Pontevedra y a otro ilegal

La Policía Local de Poio ha tramitado en los últimos días dos denuncias a taxis que ejercían servicio en el municipio. El pasado 31 de marzo, los agentes observaron a un taxi del Concello de Pontevedra recogiendo a un vecino en la Praza do Mosteiro. La patrulla comprobó que el servicio en cuestión no se adaptaba a la normativa de transportes al no tener el contrato de la hoja de ruta necesaria para hacer el servicio en un municipio diferente donde tiene concedida la licencia, por lo que se procedió a tramitar una denuncia ante la Unidad de Transportes de la Xunta.



Mientras, un día después, la Policía detectó a un supuesto taxi que transportaba a pasajeros pese a carecer de la autorización de transportes y del taxímetro instalado. En este caso, fue de inestimable ayuda la colaboración ciudadana, que puso en alerta al Cuerpo.