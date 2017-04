Poio obtuvo 2,3 millones de beneficio en 2016, pero solo reinvertirá "la mitad"

El Concello de Poio logró ingresar 2,3 millones de euros más de los que gastó en 2016. Así lo explicaron ayer el alcalde la localidad, Luciano Sobral, y el concejal de Hacienda, Xulio Barreiro, que defendieron la "buena gestión" económica del equipo de gobierno municipal. "Es algo que no lo digo yo, sino los informes de los técnicos y las cuentas. Es la realidad", expuso Barreiro.



La liquidación del presupuesto de 2016, que fue de 11,1 millones, arrojó esta cifra, de la que el Concello solo podrá reinvertir menos de la mitad. "De los 2,3 millones de superávit solo podremos hacer gasto de un millón. El otro 1,3 queda parado porque el techo de gasto impuesto por el Estado impide que se utilice. Al menos hasta los nuevos presupuestos nacionales", expuso Xulio Barreiro. Para el edil de Hacienda, esta regla es "perjudicial" para los ayuntamientos, ya que "queda un remanente de tesorería que poco soluciona al Estado, porque el déficit de los Concello es el 0,5% del total".



De este modo, Barreiro explicó que esta regla "impide ejecutar 2 millones de euros a mayores en los nuevos presupuestos", algo que "se nota mucho". Por ello, recalcó que hay ciertas necesidades "no urgentes pero sí necesarias" que con un remanente de tres millones de euros, el saldo medio de las cuentas del Concello, se deben llevar a cabo. "¿Con qué cara les dices tú a unos vecinos que no puedes hacer mejoras si tienes los recursos aunque no el crédito? Aunque no se incluyan inicialmente, se deben hacer", manifestó Barreiro.



Un 30% en la deuda



Mientras, en relación a la deuda derivada de préstamos, Barreiro afirmó que a día de hoy es de 6,2 millones de euros, lo que supone un 30% menos que en 2010, cuando era de 9,3. "Ahora mismo es el 55% del presupuesto. Está controlada y estructurada. No preocupa", sentenció el responsable de Hacienda.