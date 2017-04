Piden el reintegro de las tasas de saneamiento en el rural de los últimos 4 años

La corporación municipal aprueba hoy en pleno la nueva ordenanza de vertidos a la red de saneamiento, en el que trabaja desde hace varias semanas con el fin de adaptarse a la nueva normativa desde 2007, cuando se aprobó, y sobre todo, resolver la polémica sobre las conexiones en el rural, con quejas por el cobro de la tasa a casas que no están conectadas pese a disponer del servicio a la puerta.



El PP se mostró ayer favorable a esta nueva normativa, que, entre otras cosas, suprime el cobro de la tasa con efectos retroactivos, de los últimos cuatro años, pero solo a partir de ahora. Por ello, los populares reclaman que se devuelva lo cobrado por esa vía en parroquias como Campañó, Cerponzóns o Alba, y que no se aplica en los recibos que, según el portavoz popular, Jacobo Moreira, se giran ya en Marcón



Una de las principales novedades es que se reduce de 100 a 50 metros la distancia que debe haber entre la vivienda y el colector general. Dentro de esos 50 metros, cada vecino está obligado a conectarse, pero se admiten excepciones: cuando no hay posibilidad de conectarlo por una vía de acceso rodado pública o de uso público; cuando hay que atravesar carreteras de otras administraciones tanto estatales, autonómicas o provinciales y vías de tren; cuando es imposible conectar porque está soterrada la red eléctrica, la red de gas o la red de comunicaciones y cuando haya que cruzar un río o cauce de agua. Tampoco será obligatoria la conexión si surgen dificultades técnicas de difícil solución.