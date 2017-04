Juzgan al acusado del crimen de Ponte Caldelas por amenazas y coacciones a la mujer de su víctima

Marcos Vidal González permanece en prisión preventiva desde noviembre de 2015 después de que confesase a la Guardia Civil que acabó a navajazos con la vida de Manuel Ángel Rivas Muíños en Ponte Caldelas. A la espera de que llegue el juicio por este crimen, ayer se vivió una especie de prólogo del mismo en una vista celebrada en el juzgado de lo Penal 4 de A Parda en el que Marcos Vidal compareció como acusado por dos delitos de coacciones y amenazas leves contra la persona de Sandra M. A., esposa de la víctima de este crimen y quien mantuviera previamente una relación sentimental con el acusado.



Precisamente, el juicio de ayer se enmarcaba en la, supuestamente, tormentosa relación que mantuvieron ambos y que terminó con el terrible crimen. Según el escrito de acusación del fiscal, en el verano de 2014 el acusado telefoneó a Sandra para "amedrentarla" diciéndole "donde cojones estás, dónde cojones estás...tú te crees que esto es un juego, donde estás, estás dentro de un coche" y le añadía que estaba cerca de casa de los padres de la mujer y que "los iba a matar a hachazos". Asimismo, la Fiscalía defiende que ese mismo verano el acusado "guiado por el ánimo de impedir a su pareja desarrollar su vida en paz, tranquilidad y libremente, la esperó en su coche a la salida de su trabajo" en un centro hospitalario de Pontevedra "y la obligó por la fuerza a entrar en el vehículo, llegándole a romper el pantalón que vestía".



El Ministerio Público, que al término del juicio mantuvo su acusación, solicita 9 meses de prisión por un delito de amenazas y una pena similar por otro de coacciones leves sobre la mujer. En total año y medio de prisión así como una orden de alejamiento durante cinco años y medio.



La acusación particular, que ejerce Sandra M., reclama una pena mayor de hasta seis años de prisión, cuatro años por las amenazas y dos por las coacciones.



Según pudo saber este diario, en el juicio prestó declaración esta mujer, quien aseguró que las coacciones y amenazas de este hombre no se ciñeron a estos dos episodios concretos que recoge también el fiscal. Asegura que durante todo el tiempo que duró su relación las amenazas se sucedían, siempre a través de llamadas telefónicas y nunca en mensajes por escrito, por que "es muy listo" y de tal forma que no quedaran registradas. También aseguraba que se apostaba en un alto próximo a su vivienda para controlarla con prismáticos y una ballesta.



La mujer admitió que mantuvo una relación con esta persona pero que apenas duró tres semanas. O al menos señaló que este fue el periodo de tiempo que estuvo libremente con él, dado que asegura que después si no rompió la relación era exclusivamente por tempor ante las coacciones y amenazas a las que se veía sometida por parte del acusado, hasta que finalmente se produjo el trágico desenlace con la muerte de su marido.



Él lo niega



Él acusado niega estas amenazas y coacciones e insiste en que se encontraba "locamente enamorado" de esta mujer y que nunca haría nada que pudiera hacerle daño. El letrado de la defensa, Diego Reboredo, solicitó la absolución de su cliente y llamó la atención sobre algunas "contradicciones" en las que supuestamente habría incurrido la víctima. Una de ellas tuvo relación con la declaración de una testigo, una amiga suya que al parecer escuchó por teléfono las amenazas ya relatadas por el fiscal. Según la denunciante, esto ocurrió porque ella puso su teléfono en modo manos libres, mientras que la testigo indicó que escuchó algo porque el interlocutor, supuestamente el acusado, estaba gritando.



Durante el juicio también salió a la luz que esta mujer llegó a acudir a la Policía Nacional para trasladar algunos de los temores que tenía con respecto al comportamiento del agresor, pero efectivos de la Comisaría comparecieron en el juicio y señalaron que no emprendieron ninguna investigación de oficio dado que del relato de la mujer no se desprendió que estuvieran ante una situación grave.