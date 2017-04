La biblioteca acogerá esta tarde un concierto de The Turre's Band

Los "Venres do Ateneo" se trasladan hoy a la Biblioteca Municipal Vidal Pazos donde actuará, a partir de las 21.30 horas, el grupo The Turre's Band. Esta formación se creó en 2001 en el seno de la Banda de Música de Torroso con la idea de aportar un concepto innovador en la música de viento. The Turre's Band animarán al público a dejarse llevar por el ritmo.