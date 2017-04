La alta demanda obliga a aumentar en dos unidades el compostero de Portonovo

Dos nuevas unidades se unen a las seis existentes en el compostero comunitario ubicado en Portonovo para atender el incremento de usuarios y, por tanto, la demanda de este servicio en la zona. La Concejalía de Medio Ambiente, que dirige Coral González-Haba, había solicitado estas nuevas unidades a la Diputación de Pontevedra a principios del mes de marzo y desde hace unos días están ya en funcionamiento. Para ello fue necesario ampliar el vallado perimentral.



Coral González comprobó ayer la afluencia de usuarios a estos composteros, así como el volumen de compost que se genera en estas unidades ya que la zona de O Espiñeiro reunió a decenas de personas que pasaron a recoger la tierra orgánica resultante del proceso de compostaje. Se trata del segundo reparto que se realiza, a escasas semanas del primero, ya que el incremento de aportaciones que fue recibiendo el compostero comunitario permite acelerar los procesos y bajar los tiempos. El maestro compostero confirmó que en la actualidad no se emplean más de 15 días en llenar cada unidad, muy alejados de los 45 iniciales.



Tras cinco meses de funcionamiento, el maestro compostero asegura que los vecinos tienen ya claro qué materiales tienen cabida en este recipiente. "Llega todo perfectamente seleccionado, lo cual es muy positivo", asegura.



La oncejala atribuye este nivel de concienciación a las charlas previas que ha realizado este departamento tratando de conseguir la mayor implicación social posible con esta iniciativa.



El principal objetivo de estos composteros es evitar que los residuos orgánicos acaben en el contenedor de la basura. En estos recipientes tienen también cabida los restos de poda y de limpieza de los jardines, que todavía numerosos ciudadanos depositan indebidamente en los contenedores orgánicos incrementando el tonelaje de residuos que se envían a Sogama y encareciendo, por tanto, su tratamiento. El Punto Limpio, por otra parte, recoge hasta dos metros cúbicos de este tipo de restos, por lo que la Concejalía de Medio Ambiente anima a los vecinos a utilizar estas instalaciones.



La Diputación, promotora de esta iniciativa, incentiva a los ayuntamientos a sumarse a este programa, así como a Revitaliza, que persiguen una mayor concienciación colectiva sobre la gestión de los residuos.



González-Haba cree que esta iniciativa puede reportar importantes beneficios ya que "no podemos seguir viviendo de espaldas a los residuos que generamos", apunta y añade que resulta "insostenible" para las administraciones locales "el coste de la gestión de este tipo de residuos".



Cada vez son más los ciudadanos en el medio rural y urbano que buscan la forma de aprovechar esa materia orgánica para conseguir una gestión agroecológica que sea responsable y beneficiosa ambiental, social y económicamente.



El Concello, adherido al programa Revitaliza de la Diputación, trabaja no solo la recogida de residuos, sino también la concienciación de los niños, por lo que varios centros han participado ya en diferentes charlas sobre el compostaje.