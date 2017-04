Alarma en Campolongo por un panal de abejas en una plaza

La tarde de ayer dejó una imagen curiosa en la plaza pública ubicada en la conocida popularmente como urbanización de Construcuatro, en Campolongo. A una hora indeterminada, un particular dejó colocado cuidadosamente un panal de abejas en un jardín artificial ubicado en uno de los márgenes de la plaza.



Los insectos salieron del panal y comenzaron a ser una seria amenaza para los niños que allí se encontraban jugando.



A media tarde, cuando la Policía Local tuvo constancia de este hecho, acudió al lugar. Allí levantó atestado y acordonó la zona, pero eso no impedía el revoloteo de decenas de abejas, presentes en las inmediaciones de la estructura aunque también a lo largo de la plaza. Los abejas no mostraban actitud agresiva.



Pese a ello, los vecinos se mostraban molestos ante la "temeridad" de colocar un panal de abejas en un lugar tan concurrido y con gran número de niños, porque cualquier golpe al panal podría enfurecer a las abejas.



A última hora de ayer, la Policía Local investigaba los hechos antes de proceder a su retirada definitiva.