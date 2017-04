Santa María inaugura una biblioteca pública sacra

Unos 800 libros forman la biblioteca pública de carácter religioso que la parroquia de Santa María acaba de poner en marcha. Se trata de volúmenes que se pueden utilizar en el interior del templo y de otros, la mayoría, que se facilitan para el préstamo a casa. La iniciativa fue puesta en marcha por el párroco Javier Porro y el voluntario Manuel Marán, que se encargó de catalogar los ejemplares. El próximo paso será incluir también CD.

La parroquia de Santa María ha abierto su biblioteca al público en general. La iniciativa, pionera en la ciudad, se puso en marcha hace unos días, por lo que todavía se está dando a conocer tanto entre los feligreses como los vecinos de Pontevedra.



Varias estanterías componen la nueva biblioteca de uso libre de la parroquia de Santa María. Están repartidas entre el templo y la casa rectoral y su contenido es de tipo religioso. En total son unos 800 volúmenes. Tres nombres están detrás de la idea: Manuel Marán, voluntario de la parroquia y responsable de la catalogación de todos los libros; Javier Porro, el párroco, y Juan Abilleira, encargado de gestionar los préstamos con los usuarios.



"En realidad, lo que queríamos era darle uso a todos esos libros que se encontraban parados en estanterías. De esta manera, serán utilizados tanto por las personas que vienen a la parroquia como por cualquier otra que esté interesada en leer estos ejemplares o informarse sobre este tipo de contenidos, de carácter religioso", explica el párroco.



Esta particular biblioteca se divide en dos partes. La principal está ubicada en la casa rectoral, a pocos metros de la basílica, y algunas de sus estanterías se pueden ver desde el exterior. Está compuesta por la mayoría de los libros, que abarcan desde la teología general a los sacramentos pasando por la espiritualidad, cristología y mariología. También hay numerosos volúmenes de biografías de santos y de los últimos papas, Juan Pablo II y Benedicto XVI.



Todas ellas son ediciones actuales, "ya que creemos que son las que más pueden interesar a los usuarios", recalca Javier Porro. Y es que la parroquia también cuenta con ejemplares de cierta antigüedad y valor que se encuentran almacenados en otros depósitos.



La otra parte de la colección es mucho menor en tamaño y está en el interior del propio templo. Se trata de libros que se pueden utilizar durante el oficio religioso, como el Evangelio o la propia Biblia. Un cartel en esta estantería informa de que se trata de volúmenes que no pueden salir de la iglesia, al contrario de los que se ofrecen en la casa rectoral.



El préstamo también es novedoso en ese sentido en la parroquia, ya que para llevarse a casa alguno de los libros no es necesario disponer de un carnet específico, como ocurre en las bibliotecas tradicionales. Juan Abilleira se encarga de gestionar los préstamos, para lo cual solamente es necesario con cubrir una ficha con el nombre y número de teléfono.



Manuel Marán, voluntario de la parroquia y agnóstico, es quien se lleva el mérito de haber catalogado estos cientos de libros. "La primera selección la hizo el párroco", destaca, "ya que en la parroquia hay entre 3.000 y 4.000 libros". De hecho, muchos de los ejemplares son de propiedad particular del sacerdote, que no dudó en ponerlos a disposición de la biblioteca.



Su trabajo no ha terminado aquí, ya que el siguiente paso es incorporar a esta colección material audiovisual, a través de CD de música de cantautores y grupos nacionales e internacionales que han compuesto y tocado música sacra.



"Ya he comenzado a catalogarlos. Hay entre 100 y 150. Además, se ha planteado la posibilidad de incluir también libros de la literatura clásica y de la literatura infantil, que también están entre los fondos de la parroquia", informa el voluntario.



Esta iniciativa forma parte de una nueva etapa de la parroquia, que recientemente salió a la calle para conocer la opinión de los pontevedreses a través de encuestas. Tal y como explica Juan Abilleira, fue precisamente a través de estos cuestionarios cuando surgió la idea de acercar más información sobre la religión a la ciudadanía, "ya que muchos de los encuestados echaban en falta más formación al respecto".