"Los presupuestos del Estado recortan 100 millones a la provincia de Pontevedra", denuncia Carmela Silva

"Mariano Rajoy, el prohombre, recorta 100 millones de euros a la provincia de Pontevedra en los presupuestos de 2017", denunció la presidenta de la Diputación Provincial, Carmela Silva. "Parece un chiste de mal gusto", añadió la socialista, para quien las cuentas del Estado para Pontevedra son "decepcionantes, vergonzosas y todos los calificativos negativos que se nos pueda ocurrir".

Silva apuntó como ejemplo los 500.000 euros que se asignan al AVE Vigo-Madrid por Cededo, una línea que "no va a llegar" a Pontevedra, aseguró. "Es realmente para indignarse; esa cantidad no llega ni para hacer el proyecto de una infraestructura menor", explicó la presidenta provincial, quien apuntó que "los pontevedreses vamos a tener que ir hasta A Coruña para coger el AVE hacia Madrid, porque a Pontevedra no va a llegar".

Añadió a esta falta de inversión real la ausencia de compromiso con la A-57, a la que se asignan "recursos muy menores". Lo mismo ocurre –dijo– con los demandados proyectos de la salida Sur de Galicia hacia Portugal, o el puerto seco de Salvaterra, "por el que llevamos décadas esperando y para el que nos encontramos cero euros". La presidenta de la Diputación criticó además que el Gobierno incluya en esta cuentas las inversiones de los puertos, o de Zona Franca, "con recursos que generan estos organismos", recordó.