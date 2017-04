El número de pacientes hospitalizados en casa crece un 32% en el CHOP en cinco años

El número de pacientes del Complexo Hospitalario de Pontevedra, CHOP, que fueron hospitalizados a domicilio acogiéndose al programa Hado del Servicio Galego de Saúde, Sergas, se ha incrementado en los últimos cinco años en más de un 32 por ciento. Se trata de una opción adecuada para aquellas personas que no necesitan de la infraestructura hospitalaria, pero sí de vigilancia activa. Es una forma de permanecer en el hogar y disponer de los cuidados médicos y de enfermería continuados. "Este programa garantiza la continuidad asistencial para los pacientes de las unidades de hospitalización a domicilio de los hospitales de Galicia durante las 24 horas del día, los 365 días del año", asegura la Consellería de Sanidade en la memoria anual del 061.



En 2015, el último año del que se disponen datos, fueron inscritos 302 pacientes del CHOP en el programa Hado. Esta cifra supone un incremento de un 32,4 por ciento respecto al año 2011, cuando habían sido 228 las personas acogidas a esta forma de hospitalización. En general, en los últimos años esa cifra ha ido en aumento, ya que en 2012 fueron 277 y en 2014, 287. Solo hubo una reducción en 2013, ya que el número de inscritos fue de 259.



Galicia es una de las cuatro comunidades del Estado en donde más hospitales públicos han implantado este modelo. En la región el incremento de usuarios del Hado fue de un 31 por ciento en cinco años.



En el programa trabajan médicos, enfermeras y profesionales del 061, que velan por los pacientes cuando los equipos no están de servicio. "El personal sanitario de la central de coordinación del 061 dispone de un listado actualizado de los pacientes ingresados en cada unidad con datos básicos de identificación, diagnóstico, motivo de ingreso y medicación pautada por la unidad correspondiente", explica el 061 en su memoria. En este sentido, los médicos coordinadores pueden movilizar tanto recursos propios como los de atención primaria.



En general, la hospitalización domiciliaria se plantea como una opción de futuro. Así lo reconoce el gerente del CHOP, José Ramón Gómez, que considera que el valor de la cama está cambiando, "aunque para los jefes de servicio sigue siendo muy importante, algo que no negamos". "Hay alternativas a la hospitalización. El ciudadano ahora ya valora más si puede recibir el servicio sin necesidad de estar ingresado en una cama, aunque sean tres o cinco días", asegura.



"Así, surgen líneas de trabajo como Hado, la CMA (Cirugía Mayor Ambulatoria) que son líneas que hay que potenciar, porque es lo que el usuario demanda. Antes la cirugía era cien por cien con ingreso y ahora tenemos grandes porcentajes sin ingreso o con una corta estancia en el hospital", recalca.



En esta línea, el nuevo gerente subraya que el número de camas en el nuevo hospital Montecelo "estará bien diseñado", pero teniendo en cuenta otros factores como "un hospital de día en condiciones". "Son alternativas que hay que potenciar más y que evitan tener que crecer en camas, ya que muchos usuarios prefieren una atención ambulatoria", resume. En la actualidad, los dos hospitales de Pontevedra, Montecelo y Provincial, cuentan con unas 600 camas.