El nudo de Bomberos y la mejora de la N-550

Al margen de la circunvalación y el Eje Atlántico, la principal demanda municipal al Gobierno central se focaliza en la reforma del nudo de Bomberos, un proyecto ya redactado y con presupuesto, para su inmediata licitación, pero que aún no sale adelante. La obra no figura en los Presupuestos para 2017, pero podría deberse a que su financiación corresponde a Audasa, la concesionaria de la AP-9 y no a Fomento.



En todo caso, Lores mostró ayer su preocupación al respecto "porque la Demarcación de Carreteras ya nos informó hace tiempo de que aún debía decidirse quien ejecutaba esa obra, y no hay avance alguno", como tampoco con la reforma del nudo de la autopista en Figueirido. "Todo esto demuestra la falta de compromiso de Rajoy con esta ciudad y el único cariño que tiene a Pontevedra es para ampliar la concesión de Ence", concluyó el alcalde.



Desde el grupo municipal socialista, por su parte, se echan en falta diversas demandas de este grupo tanto en el Concello como en el Congreso, algunas de ellas desde hace años. Su portavoz local, Agustín Fernández, pone especial énfasis en la mejora de la saturada y deficiente N-550, como alternativa gratuita a la autopista tanto al Norte como al Sur de la ciudad. También lamenta la ausencia de fondos para un "puerto seco" en Cerponzóns o para restaurar el puente Malvar, en la misma parroquia.