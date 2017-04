"Sin noticias" de la Policía desde hace semanas

Víctor Fontán, propietario del inmueble de A Rúa número 12, actualmente en proceso de remodelación de la cubierta, explica que la Policía Autonómica se puso en contacto con él hace "tres semanas". "Me pidieron los permisos y yo estaba a un kilómetro de casa, así que me dijeron que se los podía mandar por correo, como así hice", expone.



Desde entonces, él no tiene más noticias de la denuncia: "Eso es un indicativo más de que la denuncia es totalmente infundada". Mientras, los dos constructores tampoco tienen constancia de que los contratistas de las obras hayan recibido ninguna notificación que diese el visto bueno a las denuncias.