Martín asegura que no puede haber ambulancia "todo el año"

Sanxenxo no cumple los condicionantes para contar con una ambulancia medicalizada todo el año. Así lo entiende el líder popular en el municipio, Telmo Martín, que destacó ayer que el municipio ya tiene este servicio durante los meses de verano porque "quintuplica" su población, pero "no se puede exigir por exigir".



Para Martín, "hay que ser coherentes" y si Sanxenxo "no tiene los requisitos" para pedir el servicio de forma anual, "hay que aceptarlo". Asimismo, el portavoz popular alegó que tratarán de ampliar el período con ambulancia de dos a tres meses". "Ahora mismo son dos, pero nos gustaría que fuesen tres en los meses de verano, del 15 de junio al 15 de septiembre", explicó.



Mientras, en relación a las protestas vecinales sobre el centro de salud, que cristalizarán en una manifestación que se realizará el 13 de abril, Telmo difiere. Los colectivos vecinales entienden que el Sergas no está cubriendo las vacantes, lo que está provocando una saturación y una sobrecarga del personal y por consiguiente un detrimento del servicio que se presta a los pacientes.



Sin embargo, el exalcalde "conoce de primera mano" que el Servizo Galego de Saúde provee a Sanxenxo con "dos plazas de pediatras, aunque es cierto que una de ellas está de sustitución". El líder popular considera que el número es suficiente porque "2.300 niños para dos pediatras significa entrar en el ratio". Además, para Martín, "no se puede solicitar un pediatra para solo para urgencias porque eso significaría aumentar en dos las plazas, algo excesivo. Todos queremos lo mejor y por pedir que no quede, pero hay que ser razonables".



Por otro lado, en cuanto a las novedades de la Avenida Luis Rocafort, el exalcalde destacó que espera que "el tripartito cumpla lo acordado en el último Pleno Municipal", en el que se dio luz verde a negociar modificaciones en el proyecto. Para Telmo, las obras son "un capricho personalista" del vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, César Mosquera. "Es un plan del estilo del BNG, que parece que es quien gobierna en Sanxenxo con solo tres diputados", recalcó antes de mostrar su expectación por la reunión que Pita tiene pendiente con el diputado en cuestión. "Nosotros queremos evitar la plataforma única y mantener las plazas de aparcamiento, no suprimirlas", destacó.



Descarta una moción



Por último, Telmo Martín también criticó los modos de actuar del tripartito, del que no entiende que, gobernando en minoría, no les haya llamado "ni una sola vez" para negociar cuestiones: "Es increíble que a 5 de abril (por ayer) no hayamos recibido ninguna novedad sobre los presupuestos que tienen que negociar con nosotros".



Martín destacó que el equipo dirigido por Pita "se queja de que no los apoyamos", pero ellos no hacen nada por "establecer un diálogo estando en minoría". "Ese atrincheramiento perjudica los intereses de Sanxenxo, pero no haremos una moción. No es nuestro estilo", finalizó.