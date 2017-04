María Teresa Abalde: "Con la crisis es difícil a veces tratar a todos los pacientes como nos gustaría"

"Estos premios reconocen la excelencia en la calidad en la atención a los pacientes a nivel nacional en centros públicos o privados, ya sea el mejor hospital, mejor centro de salud, mejor servicio o mejor unidad, que es lo que nos ha correspondido a nosotros", explica María Teresa Abalde tras recoger el galardón BIC.



- ¿Cómo es la atención a un enfermo de psoriasis en Pontevedra?



-Cuando el paciente llega a nosotros en la mayor parte de las ocasiones ya ha sido diagnosticado, es una enfermedad relativamente fácil de diagnosticar, de modo que cuando llega a nosotros lo que hacemos en la unidad es orientar su tratamiento, intentar hacer un cuidado del paciente de forma integral, si hay que colaborar con otros servicios o pedir opinión a otros servicios se piden si el paciente así lo requiere y hacemos un seguimiento bastante estrecho de todo el proceso de tratamiento de esa persona.



- ¿Se pueden curar?



-Por desgracia a día de hoy no, la psoriasis se puede controlar cada vez más fácilmente porque cada vez hay más innovación en la terapéutica, pero una cura a día de hoy no hay.



- ¿Conocemos las causas de esta dolencia?



-Están en estudio, en los últimos años se ha hecho una labor importante de investigación y cada vez se conocen más los mecanismos de desarrollo de la psoriasis, pero desconocemos el mecanismo exacto. Es una enfermedad compleja en la que influyen factores genéticos, de autoinmunidad, factores ambientales y es difícil por ahora llegar a conocerla del todo.



- ¿Cómo se trata?



-El tratamiento es muy variado dependiendo de la situación en la que esté el paciente y de su gravedad. Puede hacerse un tratamiento sencillo, tópico, en crema o similar, requerir tratamiento farmacológico y a veces también hacemos tratamiento de fototerapia, con luz.



- ¿Cómo afecta la crisis al servicio en el que trabaja?



-Afecta porque la innovación terapéutica es cara y con la crisis es difícil a veces tratar a todos los pacientes como nos gustaría, con los fármacos más novedosos, porque son muy caros. Lo que hacemos es ir llevando el paciente como podemos hasta conseguir esos tratamientos, que al principio no siempre se pueden conseguir, pero no todos los pacientes los necesitan, afortunadamente.



- ¿A la larga se les acaban suministrando esos tratamientos, independientemente de su precio?



-Si, poco a poco los vamos consiguiéndo.



- ¿Cuál es la incidencia de psoriasis?



-Más o menos se puede calcular una prevalencia de psoriais sobre un 2 o 2,5% en nuestro medio.



- ¿Aumenta el número de casos?



-Creo que más que aumentar el número de casos probablemente se diagnostica más, el paciente se preocupa más, consulta más y al haber también más posibilidades de tratamiento el paciente demanda más la consulta, pero no está claro que haya un aumento de prevalencia.



- ¿Se esperan para los próximos años tratamientos que mejorarán la calidad de vida de estos pacientes?



-Si, muchos, hay muchos fármacos en investigación, lo que ocurre es que la investigación es lenta, los requerimientos de las agencias reguladoras de los tratamientos suponen muyos ensayos, muchos estudios, y a veces se puede demorar hasta diez años la investigación antes de que el fármaco pueda salir al mercado, pero si hay fármacos en investigación.



- ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes en el Servicio de Dermatología del CHOP?



-Una de ellas es la psoriasis, también la dermatitis atópica y el cáncer cutáneo, que son las consultas que suponen un porcentaje elevado de pacientes, y luego están infecciones etc, lo cierto es que el campo de dermatología es muy amplio.



- Arranca la temporada de sol y playa ¿de nuevo hay que recomendar prudencia?



-Recomendamos una fotoprotección con sentido común, es decir no exponerse al sol en las horas centrales del día, buscar la sombra a esas horas, aplicar el fotoprotector mínimo media hora antes de ir a la playa, repetirlo cada dos horas y. utilizar un fotoprotector adecuado al tipo de piel de cada persona.