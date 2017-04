Una familia denuncia no poder usar su pozo particular por una avería en el alcantarillado

Cerca de dos años lleva la familia Nores Otero de Lourizán sin poder utilizar su pozo particular. En julio de 2015 una avería en una alcantarilla ante su domicilio provocó que su pozo, del que se servían, quedase inutilizado. Ahora, se ven obligados a utilizar un depósito de agua que la empresa Viaqua, concesionaria del servicio de abastecimiento y saneamiento en Pontevedra, les ha habilitado para tal fin.



"Hartos" están ya Raquel Otero y Andrés Nores, padres de familia numerosa que viven en una casa unifamiliar. Su día a día depende de un depósito de plástico del que se sirven para obtener agua tanto para consumo propio como para la limpieza. Les dura entre tres o cuatro días y cada vez que se termina, los operarios de Viaqua se encargan de rellenarlo. Sin embargo, ya no soportan más esta situación y piden una solución, "porque no podemos negar que siempre que les hemos llamado vienen, pero esto no es vida", se lamentan.



Los pontevedreses se pusieron en contacto con el Concello de Pontevedra, aunque, aseguran, el concelleiro coordinador del rural no les solucionó el problema. También iniciaron los trámites para presentar una denuncia con dos abogados.



"Yo tengo llegado a casa de trabajar y encontrarme con que no tengo agua. Lo único que pedimos es que nos hagan un pozo nuevo", dice Raquel Otero. "Estamos rodeados de casas. De la nuestra a la traída no hay muchos metros, pero es cuesta arriba y habría que bombear el agua", explica.



El depósito, en el exterior de la vivienda, cuenta con un candado y se encuentra al aire libre y a pleno sol.