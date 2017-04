Los constructores de Combarro afirman que la vecina que les denunció actuó por venganza

Los constructores de Combarro denunciados por una particular ante la Policía Autonómica alegan que sus obras "tienen todos los permisos". "Todas las obras son legales porque para que se otorguen las licencias, tienen que cumplir con la ley", explican Modesto Nieto, Óscar González y Víctor Fontán, los perjudicados por las denuncias. Esta afirmación fue corroborada por el concejal Xulio Barreiro al confirmar la legalidad de las obras.



Cada uno de ellos llevó a cabo una obra que, según esta particular, iba en contra del Plan Especial. Sin embargo, los afectados cuentan con todos los permisos en regla: "Aquí se denunció por motivos personales". Ellos alegan que "los motivos" de la particular se basan en una "venganza". "A la mujer le cerraron en varias ocasiones un local que regentaba, al carecer de permiso", explicaron los perjudicados. Algo que corroboran fuentes municipales.



Víctor Fontán, el único que no maneja una empresa de la construcción pero es propietario del inmueble de la calle A Rúa número 12, explica que está cambiando la cubierta de la vivienda, que "cuenta en el bajo con un local comercial". Su denuncia es, según los constructores, la única en la que "verdaderamente se acierta en la especificación del lugar, pero cumple la ley igualmente".



"Es cierto que es la número 12. No como el resto, pues se habla de edificaciones que ni siquiera están ubicadas en la zona denunciada", explican los constructores Modesto Nieto y Óscar González. El primero de ellos gestiona Construcciones Nieto y Pérez, y el segundo, Construcciones Fonteiriña. Ambas perjudicadas por las denuncias al ser las constructoras contratadas por dos particulares con licencia de obra previa.



"Esta persona (la denunciante) dice que la parcela en la que está el galpón, al que solo se le cambiaron las tejas, está vacía, pero sin embargo en el expediente de certificación descriptiva se aclara que desde 1900 existe una superficie construida de 26 metros cuadrados", explica Nieto aportando un documento expedido por el Concello de archivo definitivo de una supuesta infracción urbanística del año 2005.



Por su parte, Óscar González explica que la denuncia habla del "número 9" de A Rúa, cuando si se refiere a la obra que su empresa llevó a cabo en el último año "es la 13". "En ningún momento se incumple ninguna ley, porque en el Plan Especial dice bien claro que está permitido esa altura", expone González.



Ambos constructores recalcan que trabajan con el ARI de varios concellos, por lo que "nunca" pueden hacer obras sin permiso. "Sería una temeridad por nuestra parte", finalizan.