El Concello emplaza a Fomento a agilizar todos los tramos de la A-57 y reactivar su conexión con Vigo

"Sobre el papel, la previsión de inversiones" del Gobierno central en Pontevedra para 2017 "son potentes, pero el problema es que al final se ejecuta muy poco". El alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores, ofreció una lectura "decepcionante" de los Presupuestos Generales del Estado, en la línea de las críticas del BNG en Galicia, pese a que, en el fondo, reconoce que los 18 millones para la autovía A-57 significan una previsión "importante".



El documento estatal refleja 15 millones para el tramo ya en obras entre Vilaboa y Marcón y tres más para el itinerario entre Marcón y Xeve, aún sin licitarse siquiera, mientras que la prolongación más al Norte, hasta Curro, aún discurre con más lentitud. Y de ello se queja el alcalde. "Todo se aplaza continuamente", se lamentaba ayer Lores, que pone el ejemplo de las previsiones de 2016.



"El pasado año había 20 millones para el primer tramo (el que se ejecuta desde hace algo más de un año) y cinco para el segundo", de A Ermida a Pilarteiros, "pero no creo que se ejecutaran ni tres millones de esos 25", con lo que las "potentes previsiones" para 2017 "son poco creíbles".



Mientras la A-57 en el entorno de Pontevedra discurre con "lentitud", por lo que el Concello emplaza al Ministerio de Fomento a agilizar todos los tramos, en peor situación se encuentra el proyecto de esta autovía entre Vilaboa y Ponteareas y Vigo, hacia el Sur de la provincia. Estos tramos, de los que nada se sabe desde hace años, no figuran en partida alguna presupuestarias para 2017, lo que ha llevado al diputado del PSOE en el Congreso, Guillermo Meijón, a denunciar su "total desaparición" de los planes ministeriales.



Dos décadas



La historia de esta autovía supera ya los veinte años, ya que las primeras ideas para conectar Pontevedra con la autovía de las Rías Baixas, la A-52, surgieron en 1993. Pero hasta 2000 no comenzó la tramitación oficial. Ese año se encargó un estudio informativo para conectar la N-541 con la AP-9 y dos años después se adjudicaba otro específico para la circunvalación. En junio de 2003 se presentaban dos propuestas de trazado, una de 9,3 kilómetros y 76 millones y otra de 11.400 metros y 78 millones de presupuesto. Pero su origen en el nudo de O Pino, entonces sin remodelar y las numerosas protestas en todas las parroquias afectadas acabaron por dejar la idea en el cajón.



Hubo que aguardar a 2005 para empezar a hablar de la A-57 como autovía alternativa a la autopista que uniría O Confurco, en las proximidades de Ponteareas, con Pontevedra. Durante cuatro años se encargaron estudios informativos, propuestas de trazado y proyectos de obra para los seis tramos en los que se dividió todo el recorrido. Y en 2009 surgió la opción de la A-59, una autovía complementaria a la primera y que la conectaría con la red arterial de Vigo. Ambos trazados, especialmente el segundo, volvieron a levantar gran rechazo vecinal y e incluso la Xunta cuestionada el diseño de dos autovías paralelas.



Tramos en suspenso



Con el tiempo, la propia A-59 y cinco de los trazados de la A-57, desde Vilaboa hacia el Sur, quedaron también en suspenso y Fomento se volcó en exclusiva en el primer trecho de la circunvalación, entre Vilaboa y A Ermida, con tramitaciones más lentas para su continuidad hasta Xeve y su posterior prolongación hasta Curro. Desde 2009 no hay avances en el sector Sur, pero sí en el que atraviesa A Fracha hacia el Norte.



Mientras la mayor parte de los grupos municipales respalda plenamente esta autovía y reclama su conclusión al menos hasta Curro, en Barro, Marea Pontevedra se ha posicionado abiertamente en contra de su ejecución y Marea presentó en Pontevedra un informe económico para demostrar que la A-57 "es un despilfarro", por lo que se lamenta desde la formación rupturista que el Estado centre sus inversiones en Pontevedra en ese proyecto. Hace unos días, el portavoz de Marea de Pontevedra, Luís Rei, y el portavoz parlamentario de la formación, Luis Villares, denunciaban que según los planos de Fomento, la futura A-57 cruzará Galicia de norte a sur en un trazado similar al de la actual autopista, con un coste de casi 1.200 millones de euros, una cantidad similar a lo que costaría rescatar la AP-9. No obstante, a día de hoy, esa autovía gratuita entre Vigo y A Coruña no es más que una línea en un mapa. Solo hay obras en los 6,5 kilómetros de Vilaboa y Pontevedra y el resto de tramos aún deben superar complejos trámites administrativos en unos casos y reactivarse en muchos otros.



Red ferroviaria



Al margen de la A-57-circunvalación, la principal demanda del gobierno local ante el Estado para este 2017 se centra en el apartado ferroviario y así el BNG acude al pleno municipal de mañana viernes con una propuesta de acuerdo para instar al Gobierno central a completar el Eje Atlántico hasta Portugal y acelerar la conexión de alta velocidad entre Galicia y la meseta.