Comienzan las obras de mejora del estacionamiento del pabellón de A Raña

El gobierno local de Marín ha emprendido la tramitación necesaria para el inicio de la obra de asfaltado y mejora de la zona de aparcamiento del pabellón de deportes de A Raña. Las obras consistirán en la rehabilitación superficial, con la finalidad de conservar o mejorar sus características funcionales (seguridad, comodidad, etc.) y la protección del conjunto del firme (aumento de la durabilidad, impermeabilidad, uniformidad, aspecto, etc.).



El proyecto fue aprobado y se procedió a la solicitud de ofertas a las empresas especializadas en estas obras, adjudicando las mismas a la constructora E.C. Casas.



El presupuesto de las obras asciende a 32.563,08 euros, que conjuntamente con la mejora realizada de acceso al estadio de San Pedro de casi 40.000 euros y la propuesta para poder ejecutar también este año la mejora del asfalto en la calle Recamán de casi 80.000 euros, remodelará esta zona a fondo en un plazo de dos años, en todos sus accesos y calles.



La rehabilitación o renovación superficial restaurará y mejorará las características superficiales del pavimento, adecuándolas a sus necesidades funcionales teniendo en cuenta la afluencia que en este entorno se produce por la intensidad del uso del propio pabellón, así como de las instalaciones ubicadas en este entorno, pista de tenis, estadio Municipal y zona de San Pedro, como expone el departamento municipal de Urbanismo.



Además, para su acabado es imprescindible la ejecución de obras complementarias, que en este caso consistirán en el afirmado de un sobreancho, generando un espacio para estacionamiento existente entre el pabellón y el estadio, y de una plataforma, frente al pabellón, usada también para estacionamiento.



En ambos casos se excavará y abrirá caja para recibir el firme y, en el primero, se protegerá con un repié de hormigón el muro de cierre del estadio.



También se incluye en la obra la adaptación de los registros de servicios municipales y sumideros a la nueva rasante, pintado de la señalización horizontal e instalación de la vertical, la limpieza y reparación de un tramo de cuneta hormigonada existente y la reconstrucción de otro.



El objetivo de la obra es, además de la necesidad de la mejora, "que existe una afluencia de público derivado de muchas de las competiciones deportivas que tienen lugar, así como el uso por parte de los clubes deportivos y las escuelas municipales, siendo estos entornos los que más se utilizan y se necesitan para acceder y aparcar de manera ordenada", explica el Concello.



"Se trata de una apuesta por mejorar los entornos de las distintas instalaciones deportivas, mejorando no solo las infraestructuras propiamente dichas, sino los accesos, ordenando, pintando y mejorando sus aparcamientos", concluye.