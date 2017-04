Urbanismo informa de que las obras denunciadas por unos vecinos "en general cumplen la normativa"

El Concello de Poio respondió ayer ante las protestas de una treintena de vecinos de Combarro sobre las obras que se están llevando a cabo en el casco histórico que los técnicos municipales ya han revisado los trabajos y que, "en general, cumplen la normativa".



Vecinos del núcleo criticaron las actuaciones que se están llevando a cabo, que tacharon de "ilegales" y que se está llevando a cabo una "demolición descontrolada". Según informó el gobierno local, algunos de los ahora denunciantes tienen abiertos sus propios expedientes por infracción urbanística.



El concelleiro de Urbanismo, Xulio Barreiro, indicó que desde la oficina del Área de Rehabilitación Integral, ARI se intenta ayudar y suavizar en este tipo de trabajos. En el caso de las obras denunciadas, asegura que una de ellas cuenta con una chimenea, "de una obra de la de al lado", nueva, que "no debería estar ahí y se retirará". Otra de ellas cumple con la altura que le corresponde por ley y la tercera se centra en unos trabajos en el tejado "y durante la ejecución han surgido imprevistos que se están solucionando". "Todos quisiéramos que Combarro fuese como fue en los años 50, pero eso, por desgracia, no es así", recalcó Barreiro, que añadió que, sin embargo, "no ha seguido evolucionando como comenzaba a hacerlo en la década de los sesenta".