Telmo Martín entiende que Sanxenxo no puede tener una ambulancia medicalizada "todo el año"

El líder del PP de Sanxenxo, Telmo Martín, recalcó en una rueda de prensa celebrada en la mañana de hoy que el municipio no puede tener una ambulancia medicalizada "durante todo el año". "Está claro que a todos nos gustaría que así fuese, porque ayuda mucho en las emergencias, pero hay que ser coherentes y no pedir por pedir", destacó.

Martín entiende que Sanxenxo no cumple los requisitos en cuanto a población para disponer de ese servicio de forma anual. "Lo tenemos durante el verano porque ahí nuestra población se quintuplica y desde el PP lucharemos porque se amplíe un mes más para pasar de dos a tres. Si es posible, nos gustaría comenzar a tener una ambulancia medicalizada el 15 de junio hasta el 15 de septiembre", explicó el popular.

Asimismo, en relación a la manifestación convocada por los vecinos ante la teórica falta de médicos en el Centro de Salud de Baltar, Telmo Martín aseguró que el edificio médico cuenta "con dos pediatras, aunque uno no tiene plaza fija sino de sustitución". "Lo que no podemos solicitar es que haya uno de urgencias, porque eso no existe en ningún lado", analizó el exalcalde.

Luis Rocafort

Por otro lado, el líder de la oposición explicó que el PP aguarda novedades sobre la Avenida Luis Rocafort, ya que espera que "el tripartito cumpla lo acordado en e Pleno Municipal y cambie el proyecto conjuntamente con la Diputación". Para Martín, el vicepresidente de la institución provincial, César Mosquera, "quiso hacer una obra a su gusto y capricho" y por eso creó un plan que hace que la calle "pierda plazas de aparcamientos". "Estamos en contra de eso y de la plataforma única y así seguiremos manifestándolo", finalizó.